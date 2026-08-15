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Penthäuser mit Bergblick kaufen in Alanya, Türkei

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25 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 5/6
🏡 Luxuriöses Wohnen auf zwei Ebenen – Maisonette-Wohnung mit 3 Zimmern Marken-Keramikf…
$303,151
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 5/6
🏡 Luxuriöses Wohnen auf zwei Ebenen – Maisonette-Wohnung mit 3 Zimmern Marken-Keramikf…
$285,661
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Penthouse 5 zimmer in İspatlı, Türkei
Penthouse 5 zimmer
İspatlı, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Möblierte Wohnung zum Verkauf in Alanya Demirtaş mit Meer- und Panoramablick auf die Stadt D…
$171,582
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 5 zimmer in Oba, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk 4/4
Das Penthouse wurde 2021 von seinem jetzigen Eigentümer für 210.000 € gekauft. Der Preis ist…
$181,766
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Penthouse 3 zimmer in Kestel, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 1/6
Für die Bürgerschaft Was Sie bekommen: Ein neues Premium-Projekt an den Ufern des Kestel Be…
$498,796
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Penthouse 4 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Sitness planning 3+1 penthouses in the central part of Avsallar in walking distance from the…
$240,968
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TekceTekce
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 6/7
Wohnung in Orion Hill AvsallarDies ist ein sekundärer Verkauf, komplett mit Möbeln und Gerät…
$115,114
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Penthouse 4 zimmer in Oba, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Bestes Duplex-Penthouse im C-Block in Südlage mit vollem Meerblick und Möbeln. einer der b…
$569,245
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Penthouse 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$206,008
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 3/4
Nur 300 Meter vom Strand entfernt bietet diese voll möblierte 2-Zimmer-Duplex eine großzügig…
$380,122
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Penthouse 5 zimmer in Oba, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 4/4
In diesem Projekt haben wir ein Penthouse, das uns gehört. In Block D Nr. 10. Es entsteht ei…
$571,638
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Penthouse 4 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 3
For sale, a duplex is put up in Bektash - this is a picturesque area that is located slightl…
$316,521
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/4
Dieses voll möblierte 2-Zimmer-Duplex-Apartment befindet sich in einer gepflegten Residenz n…
$368,809
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Stockwerk 4/5
Sold Penthouse 2+1 with a sea view in an elite complex in walking distance from the Cleopatr…
$372,418
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Penthouse 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Beheizter InnenbodenpoolSommerbecken mit Wasserrutschen ( 900 m2 )FitnessstudioSauna mit Him…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 11
Sale of the duplex of apartments 2+1 in Makhmutlar is a very popular place for living both a…
$119,172
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Penthouse 5 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 215 m²
NUR ZWEI PENTHOUSES LINKS!
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein weiteres elegantes neues Projekt von Trust Point; das führende Bauunternehmen! In Alany…
$653,016
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Penthouse 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$211,863
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Diese schön eingerichtete Duplex-Wohnung befindet sich in der sehr begehrten Cleopatra Gegen…
$345,052
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Penthouse 4 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Stockwerk 12/12
Yekta Kingdom Trade Centre   -Nom-mmno-functional dimensional complex, which is aPRETENDUTE…
$669,362
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
A project that adds value to life in nature and greenery, with a view of the castle and Cle…
$533,529
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Penthouse 4 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 12/12
Dieses exquisite Penthouse befindet sich im lebhaften Stadtteil Mahmutlar von Alanya, einem …
$1,11M
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Penthouse 128 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 128 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 128
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
A new unique project at the pencil stage at starting prices. is located in the central par…
$264,887
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/4
Dieses stilvolle Duplex-Apartment befindet sich in einem gepflegten Komplex nur 300 Meter vo…
$320,728
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