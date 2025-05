Wohnkomplex Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand

Die neue Wohnanlage besteht aus 7 zweistöckigen Villen, die jeweils mit einem privaten Pool, Garten und Parkplatz ausgestattet sind. Es ist möglich, ein komplettes Möbelpaket zu kaufen.

Eingebettet unter der zeitlosen Schönheit der natürlichen Teakbäume bieten diese Häuser einen friedlichen Rückzugsort, wo moderne Eleganz mit der Gelassenheit der Natur verbindet – ein einladender Raum, um sich zu entspannen, sich wieder zu verbinden, und wirklich zu Hause fühlen.

Untertagestromversorgung

Tiefer Brunnenwasser + Wassertank + Wasserpumpe

A/C während

Automatisches Tor mit CCTV und Sicherheitsschutz

Ausstattung und Ausstattung im HausLage und Infrastruktur in der Nähe

Komplex in Bo Phut, eine erstklassige Lage an der ruhigen nordöstlichen Ecke von Koh Samui. Nur Momente von den ruhigen Ufern des Choengmon Beach, eine Gegend in jeder Reichweite von Restaurants am Meer, charmante Cafés, Bars und Freizeitaktivitäten, Wellness und Wassersport, bietet die perfekte Mischung aus Entspannung und Erholung.