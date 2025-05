Wohnkomplex New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand

Eine moderne Wohnanlage von 6 Häusern, jeweils mit einem Grundstück von 390 m2. Es gibt Villen mit 2 und 3 Schlafzimmern zur Auswahl. Jede Villa verfügt über einen 5x3 m Pool, einen Grillplatz mit einem Filmprojektor, einen Spielplatz und einen Parkplatz.

modernes Interieur mit Elementen des Boho-Stils

voll ausgestattete Badezimmer

Funktionsküchen mit Insel

separater Waschraum

hochwertige Materialien

Doppelverglaste Fenster mit Moskitonetzen

Dach mit guter Wärmedämmung und Dichtheit

Klimaanlagen

Türen aus Naturholz

Wasser aus einem Brunnen mit einem Filtrationssystem

Eigenschaften der WohnungenVorteile

Vor dem Baubeginn können Sie wählen:

Design Projekt

Möbelverpackung

Installation eines intelligenten Heimsystems und Solarkollektoren

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Der Komplex befindet sich im beliebtesten Teil von Samui, im Zentrum von Bophut Distrikt, der einen bequemen Zugang zu allen Infrastrukturen bietet. In unmittelbarer Nähe befinden sich Einkaufszentren, Restaurants und Bars, Krankenhäuser, internationale Schulen, Geschäfte und Cafés, ein Parkbereich mit einem See und herrlichen Stränden. In 10 Minuten können Sie zum Chaweng Beach fahren.