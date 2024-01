Pattaya, Thailand

NARITA VILLA ist ein neuer Villenkomplex in Pattaya. Der Komplex hat ein modernes Design im japanischen Stil. Der Jomtien Beach oder South Pattaya District ist nur 10-15 Minuten entfernt! STANDORT: In der Nähe gibt es viele Cafés, Restaurants, Geschäfte, Honig. Institutionen, Schulen! Die Villa befindet sich in East Pattaya, nur 950 m vom 7-Eleven Chak Nok ( Chonburi ) ( 17218 ) Stausee entfernt, der in 12 Minuten zu Fuß erreichbar ist. Der internationale Flughafen U-Tapao-Rayong-Pattaya liegt 35,2 km von der Narita Villa entfernt. Die Fahrzeit beträgt ca. 39 Autominuten. LCD-PLUS: - zweistöckige Villa mit einem Pool von 230 qm mit 3 Schlafzimmern und 4 Bädern. - Das Haus verfügt über ein großes Wohnzimmer, das zu einem persönlichen Pool mit Whirlpool, europäischer Küche und Essbereich führt. - mit eingebauten Möbeln dekoriert. - Pool - Garten -Parken für 2 Autos - Die Villa befindet sich in einer guten Gegend, in der Nähe vieler lokaler Geschäfte, Restaurants und Märkte - hat einfachen Zugang zu Pattaya. Der Kauf einer Immobilie in Pattaya ist heute eine hervorragende Anlagelösung und bei den Mietern sehr gefragt! Rufen Sie uns an und wir werden gerne über die profitabelsten Immobilien in Thailand sprechen! Wir beraten Sie kostenlos!