Pattaya, Thailand

von €228,203

Ocean Portofino Jomtien ist eine Luxus Eigentumswohnung am Meer mit 268 Einheiten mit einzigartigem Blick auf Asiens größten Yachthafen. Der Komplex befindet sich an einem super prestigeträchtigen Ort an der Riviera Jomtien, der neuen Elitezone von Pattaya! Stilvolles, aber funktionales Design mit außergewöhnlich geräumigem Raum. Ein Bereich mit sorgfältig durchdachter Infrastruktur, der Ihre Anforderungen maximiert. LCD-PLUS: - Kabelfernsehen - Wachmann - Schlüssel - Zugangskarte - Parkplatz - Lobby - Öffentlicher Park / Garten - Außenpool - Spielplatz - 5 Sterne Hotelservice - Service vom Ocean Marina Yacht Club - Fitnessstudio - Grillplatz - Wi-Fi-Internet an öffentlichen Orten. - Videoüberwachung - Sicherheit rund um die Uhr Rufen Sie an oder schreiben Sie, erzählen Sie uns alles über die profitabelsten Projekte in Thailand! KOSTENLOS, um die perfekte Immobilie für Sie abzuholen!