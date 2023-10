Premium apartments with yields of up to 10%, close to Rawai Beach, Phuket, Thailand

Phuket, Thailand

von €109,158

Kapitulation vor: 2024

TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Der Titel Halo 1 ist ein neues Eigentumswohnungsprojekt in 234, Soi Bangmalauw 2, Tambon Sa Khu, Amphoe Thalang, Phuket 83110, Thailand. Das Hauptmerkmal der Eigentumswohnung ist das Gebiet mit einem großen Garten, der von grünen Hügeln umgeben ist. Insgesamt verfügt das Projekt über 6 Gebäude auf 7 Etagen. Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern von 36 bis 59 m² stehen zur Verfügung. Das Projekt ist perfekt für unsere eigenen Wohn- und Mietwohnungen - gesättigte Infrastruktur, Wanderzugang zum Meer und ein ausgezeichneter Strand garantieren ein hohes Maß Nachfrage nach Ihrer Wohnung! STANDORTE: Das Projekt liegt 400 m vom Strand Nayyang entfernt, wo das ganze Jahr über ein ruhiges Meer ohne Wellen herrscht. Zu Fuß erreichen Sie eine große Anzahl von Cafés und Restaurants mit Blick auf die Andamanensee, Obstläden, Massagen, Ausflügen und andere Unterhaltungsmöglichkeiten. Der internationale Flughafen Phuket, der Blue Canyon Golf Club und der Splash Jungle Water Park erreichen Sie nach einer 5-10-minütigen Autofahrt. EINFACH: - Gemeinschaftspool - Sauna - Allgemeines Fitnessstudio - Parken - Sicherheit rund um die Uhr - Videoüberwachung rund um die Uhr - Aufzug Rufen Sie uns an und wir bieten eine kostenlose Auswahl der besten Objekte in Thailand für Ihr Budget und Ihre Wünsche!