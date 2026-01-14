  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Si Sunthon
  4. Wohnkomplex SKYPARK ELARA

Wohnkomplex SKYPARK ELARA

Si Sunthon, Thailand
von
$266,465
;
10
ID: 22466
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.01.26

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Si Sunthon

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour

Über den Komplex

Investieren Sie in einen einzigartigen Wohnkomplex, der Luxus, Natur und hohe Profitabilität vereint!
Erträge bis zu 8%!
Das projizierte Wachstum beträgt 10-15% pro Jahr!
Installationen verfügbar!
Skypark Elara Lakelands ist ein exklusiver Wohnkomplex im berühmten Laguna Phuket, geschaffen für diejenigen, die Harmonie mit der Natur suchen. Das Projekt besteht aus drei Gebäuden, die jeweils sieben Etagen und 220 geräumige Wohnungen von 54 bis 181 qm haben. Der Komplex befindet sich unter Themenbereichen wie Hügel, Gärten, Wälder und Seen, verbunden durch ein 15 km langes Netz von Wanderwegen. Genießen Sie luxuriöse Annehmlichkeiten wie Pools auf dem Dach, Fitness-Center und einen privaten Strandclub.
Ausstattung: Infinity-Pools auf Dächern, Fitness-Centern, privater Strandclub, Grillplatz und Garten Pavillons, überdachter Parkplatz und Sicherheit, tropischer Garten und Gemeinschaftspool.
Ort:
Nur 2.000 m vom Strand und neben dem größten integrierten Resort in Asien, Laguna Phuket, bietet der Komplex malerische Ausblicke auf Lagunen und Wälder.
14 km vom Flughafen und 6 km von den besten internationalen Schulen;
Shuttle-Service bietet bequemen Zugang zum Meer und Hauptattraktionen;
Ausgezeichnete Transportverbindungen machen diesen Ort ideal für ein komfortables Leben und Erholung.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Si Sunthon, Thailand

