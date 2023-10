New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand

Der Apartmentkomplex umfasst 263 Apartments von 38 m2 bis 138 m2. Auf dem Gebiet des Komplexes befindet sich:

Profisportkomplex Dynamic mit Reebok Association

zweiter Zweig des berühmten Phuket Restaurants - Mirage

Kinderspielclub - ein Gebiet für Spiele und Entwicklung des Kindes

multifunktionale Bibliothek mit Inhalten des Raums mit Kreativstudios, Filmbetrachtungsbereichen und Meisterklassen

Vorteile

4 Zahlungsplanoptionen

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

500 Meter von der Boat Avenue, den besten Restaurants, Cafés und Bars der Insel entfernt. In der Nähe finden Sie auch: Blue Tree Water Park, Lagoona Golf Club, Einkaufszentrum - Porto De Phuket, Strandclubs Xana und Catch.

Atemberaubende tropische Sonnenuntergänge, eine spektakuläre Landschaft und ein warmes azurblaues Meer erwarten Sie in Thailands Herz des Touristenziels. Phuket bietet eine Kombination aus perfekten Stränden, modernen Einrichtungen, erstklassiger Gastfreundschaft, großartiger Küche und hochwertigen Unterkünften. Der Reichtum der Insel bedeutet, dass sie über eine hervorragende Infrastruktur, großartige Straßen, erstklassige Krankenhäuser, Schulen, Einkaufszentren und all die anderen Annehmlichkeiten verfügt, die Sie von einem westlichen Lebensstil erwarten. Es hat auch die höchsten Lebenshaltungskosten aller thailändischen Provinzen, Obwohl es für westliche Verhältnisse immer noch sehr erschwinglich ist und selbst ein bescheidenes Einkommen von zu Hause aus Sie zu einer Person der Freizeit machen kann. Phukets Standort in der Andamanensee hat es zu einem Zuhause für Ausländer gemacht, und es gibt viele Dienstleistungen, die es einfach machen, nach Phuket zu ziehen, sei es für eine Saison, ein paar Jahre oder in Rente gehen.