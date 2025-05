Wohnkomplex Comfortable complex of villas with swimming pools, gardens and wateralls at 550 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand

Die Panora Pool Villas – sind 38 Luxusresidenzen, die die Vorteile von Villa-Lifestyle mit der einzigartigen Infrastruktur eines großen Eigentums kombinieren. Panora Villas liegt nur wenige Gehminuten von wunderschönen Stränden von Surin und Bangtao entfernt. Die Marke Panora selbst ist zu einem Symbol des erfolgreichen und prächtigen Lebens am Meer auf der Insel Phuket geworden.

Das Hauptkonzept der Panora Pool Villas ist das komfortable Wohnen im Einklang mit der Natur. Eine attraktive Kombination des modernen Designs mit einem Hauch traditioneller thailändischer Stil macht die Panora Pool Villas zu einem architektonischen Meisterwerk an der Küste des Andaman Sea.

Die Panora Pool Villas bieten ein neues Konzept des Verlassens an den Stränden Surin und Bangtao: private Villa mit der Infrastruktur des Kondominiumkomplexes. Die Hauptidee war, ein Gefühl des Lebens in Harmonie mit der Natur innerhalb zu schaffen

zu Fuß vom Meer mit klarem Wasser. Wir möchten, dass Sie die Schönheit der Natur genießen, ohne Ihr Zuhause zu verlassen. Die Eigentümer The Panora Pool Villas werden in der Lage sein, den gemeinsamen Bereich von The Panora Kondominium zu nutzen: sechs Swimmingpools (von denen vier auf den Dächern liegen und Panoramablick auf das Meer haben), Restaurant, Bibliothek, Spa und Fitness-Center mit türkischen Dampfräumen. Der Komplex verfügt auch über eine hoteleigene Lobby und Parkplätze.

Eigenschaften

Luxushotel-Stil Lobby

Landschaftsgärten

Wasserfälle und Brunnen

4 überdachte Infinity Pools

5 Dachgärten

2 Erdgeschoss Pools

Clubhaus und Bibliothek

Shuttle-Bus zum Strand

Fitness, SPA und Saunen

Restaurant

Multifunktionsbereich

Überdachter Parkplatz

24 Stunden Sicherheit, CCTV

Zugang zur digitalen Karteneinheit

Eigenschaften der Wohnungen

Jede Villa verfügt über einen privaten, geräumigen Pool.

Im Erdgeschoss gibt es ein Wohnzimmer mit hoher Decke, eine Küche und ein multifunktionales Zimmer, das als zusätzliches Schlafzimmer oder als Aufenthaltsraum mit Blick auf den Pool genutzt werden kann.

Im zweiten Stock befinden sich zwei oder drei geräumige offene Schlafzimmer, die jeweils mit eigenem Bad mit Duschkabine oder Jacuzzi-Badewanne ausgestattet sind.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Die Panora Pool Villas günstig gelegen, nur wenige Gehminuten vom Strand Surin auf dem Hügel mit Blick auf die Strände Surin und Bang Tao. Diese Lage ermöglicht es, einen der besten Strände in Phuket mit Kristallwasser zu genießen und jeden Tag charmante Sonnenuntergänge, besuchen Luxuspartys in beliebten Strandclubs rund, genießen Sie erstklassige Restaurants. Das Panora Phuket in Surin Soi 4 nur 200 Meter von der Hauptstraße mit Surin Plaza Mall, Bank, bequemen Geschäften, sieben-eleven, Tesco Lotus Express, Luxus-Restaurants, Haus-Shops, Taxi Punkt, Reisebüros und Wechselstuben.