Khlong Toei Subdistrict, Thailand

von €360,396

Kapitulation vor: 2024

TOP REAL ESTATE VON 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Mulberry Grove Sukhumvit ist ein lebendiges Eigentumswohnungsprojekt, das von Magnolia Quality Development Corporation Limited entwickelt wurde. Das Projekt befindet sich in: Thailand, TH Bangkok Sukhumvit 1419 特物 Ľ 제 을: 10110. Mulberry Grove Sukhumvit liegt günstig im Herzen von Sukhumvit, dem wichtigsten Geschäftsviertel der Metropole Bangkok! Die Wohnanlage verfügt über 37 Etagen und besteht aus 287 Apartments mit 1 bis 6 Schlafzimmern. Die Apartments sind in modernem Design gestaltet und verfügen über alle Annehmlichkeiten für einen komfortablen Aufenthalt. Das Sukumvit Hospital ist die nächstgelegene medizinische Einrichtung. Sie befindet sich 350 m ( und ist in 4 Minuten erreichbar. ) aus dem Projekt, und die nächstgelegenen Schulen befinden sich in unmittelbarer Nähe. Darüber hinaus stehen verschiedene Verkehrsträger zur Verfügung, darunter eine Fahrt entlang der Sukhumvit-Hauptstraße und öffentliche Verkehrsmittel wie die nur 700 m entfernte Ekkamai BTS. Die Gegend verfügt über eine hervorragende Infrastruktur - zu Fuß erreichen Sie die besten Geschäfte und Restaurants, einen Markt, Einkaufszentren und eine große Auswahl an Unterhaltungsangeboten. Arten und Details der Räumlichkeiten: - 1 Schlafzimmer ( 47,0 - 56,5 m² ) - 2 Schlafzimmer ( 87 - 135 qm ) - 3 Schlafzimmer ( 162 qm ) - Penthäuser ( 180,0 - 245,5 m² ) - Duplex-Penthäuser ( 216,5 m² ) EINFACH: - Sicherheit rund um die Uhr - Autonome Garage - Videoüberwachung - Schlüsselkartenzugriff - Aufzüge - Endloser Sky Pool Pool - Thermalpool und Hydrotherapie-Pool - Sauna - Golfraum für Simulatoren und Unterhaltung - Yoga- und Balletträume - Großes separates Wohnzimmer und Esszimmer - Garten zum Grillen - Spielzimmer und Billardtisch - Abdeckbarer Bereich für Kinder Rufen Sie uns an und wir wählen KOSTENLOS die besten Immobilien in Thailand für Sie aus! Nur zuverlässige Entwickler!