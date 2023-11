Khlong Ton Sai Subdistrict, Thailand

von €93,182

Projekt in Klong San, einem der ältesten Bezirke Bangkoks, in der Nähe der U-Bahnstation. Rotes Backsteingebäude mit Loft mit 1-2 Schlafzimmern und Standardwohnungen. Es bietet Blick auf die Stadt. Einige Apartments bieten Blick auf den Fluss. Das Landschaftsbaukonzept des Projekts basiert auf Obstgärten. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Weitere Details: 25 Meter langer halbolympischer Salzwasserpool, ausgestattetes Fitnesscenter mit Cardio- und Krafttrainingsgeräten, Kinderbecken, geräumiger Obstgarten mit Sitzbereichen. Weitere Annehmlichkeiten: ein kreativer Kunstraum, eine geräumige Sky Bar und ein Bereich mit Loungebereichen und Panoramablick auf den Fluss und die Stadt, ein Konferenzraum, 24-Stunden-Videoüberwachung und -sicherheit, eine Ladestation für Elektroautos. Infrastruktur Bangkok, die bevölkerungsreichste Stadt des Landes, ist ein wichtiger Knotenpunkt in Südostasien. Sie zieht sowohl die einfache Migration lokaler ländlicher Bevölkerungsgruppen in die Städte an als auch versammelt viele Freiberufler, abgelegene Arbeiter, Expats und ist bequem für das internationale Geschäft. Das Projekt liegt in der Nähe von Freizeiteinrichtungen wie Luxushotels, Kunstgalerien, Cafés und Restaurants. Das Wahrzeichen und das große Einkaufszentrum ICONSIAM erreichen Sie nach einem 3-minütigen Spaziergang. Der Komplex liegt nur 350 m vom Bahnhof BTS Khlong San entfernt. Vom Bahnhof BTS Khlong San können Sie das Stadtzentrum schnell und bequem über die Grüne Linie erreichen.