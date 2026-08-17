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Villen in Oberampurien, Spanien

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10 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Peralada, Spanien
Villa 5 zimmer
Peralada, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Discover this spectacular newly built Villa located on the exclusive Peralada golf course in…
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Immobilienagentur
Scat Realty
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Villa in Navata, Spanien
Villa
Navata, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 330 m²
Masia auf dem Gebiet der berühmten Golfplätze in der Provinz Girona in der Nähe der Stadt Na…
$871,433
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Villa in Torroella de Fluvia, Spanien
Villa
Torroella de Fluvia, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Haus in Torrey de Fluvia in der Provinz Girona. Die Gesamtfläche von 600 Quadratmetern auf d…
$987,624
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Camallera, Spanien
Villa
Camallera, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 450 m²
Mittelalterliche Masiah in der Stadt Süd in der Provinz Girona. Masia in ausgezeichnetem Zus…
$1,39M
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Villa in Peralada, Spanien
Villa
Peralada, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 267 m²
Zum Verkauf ein schönes Haus auf dem Gebiet eines prestigeträchtigen geschlossenen Dorfes, z…
$1,10M
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Villa in Castello dEmpuries, Spanien
Villa
Castello dEmpuries, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 475 m²
Villa im Jugendstil mit überdachten Designmagazinen auf einem der Kanäle der Stadt Empuriabr…
$3,20M
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TekceTekce
Villa in Peralada, Spanien
Villa
Peralada, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 958 m²
Haus in der Stadt Perelada in der Provinz Girona. In der Nähe von berühmten Golfplätzen. Die…
$4,01M
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Villa in Torroella de Fluvia, Spanien
Villa
Torroella de Fluvia, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 430 m²
Das Haus in der Stadt Torrea de Fluvia in der Provinz Girona wurde 2005 im traditionellen St…
$812,176
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Villa in Llado, Spanien
Villa
Llado, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 658 m²
Masia in der schönen Region Alt Empordà von Girona Provinz. Die Gesamtfläche von 658 Quadrat…
$987,624
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Villa in Castello dEmpuries, Spanien
Villa
Castello dEmpuries, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 546 m²
Villa auf einem der Kanäle von Empuriabrava. Die Entfernung zum Zentrum von Barcelona beträg…
$2,31M
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