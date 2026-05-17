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Häuser mit Garage in Oriental, Spanien

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Fortuna
11
1 immobilienobjekt total found
Villa in Abanilla, Spanien
Villa
Abanilla, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Geräumiges Stadthaus mit 4 Schlafzimmern in der Nähe von Abanilla . Großes, halbneues Landha…
$302,282
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Eigenschaftstypen in Oriental

villen

Immobilienangaben in Oriental, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
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Luxuriös
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