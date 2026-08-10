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Villen in Girones, Spanien

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Girona, Spanien
Villa
Girona, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 200 m²
Masia aus dem 17. Jahrhundert, 15 km von der zweitgrößten Stadt Katalonien - Girona und 20 k…
$3,01M
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