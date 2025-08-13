Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Cartama
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Cartama, Spanien

16 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Cartama, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Cartama, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 151 m²
Großes 4-Zimmer-Haus in CartamaSituated im Zentrum von Cartama und alle seine Annehmlichkeit…
$408,084
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Cartama, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Cartama, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Charmantes Landhaus zum Verkauf in CártamaLandhaus zum Verkauf in Cártama, auf einem vollstä…
$349,786
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 4 Schlafzimmer in Cartama, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Cartama, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 151 m²
Großes 4-Zimmer-Haus in CartamaSituated im Zentrum von Cartama und alle seine Annehmlichkeit…
$408,084
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
TekceTekce
Haus 4 Schlafzimmer in Cartama, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Cartama, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 151 m²
Großes 4-Zimmer-Haus in CartamaSituated im Zentrum von Cartama und alle seine Annehmlichkeit…
$408,084
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Cartama, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Cartama, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Zum Verkauf ein magnifficent Landhaus! Nur 1,5 km vom Stadtzentrum entfernt. Beginnen Sie di…
$402,254
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Cartama, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Cartama, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Eine fabelhafte Gelegenheit, eine schöne Finca mit herrlichem Blick in Cártama, aber auch in…
$407,501
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Cartama, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Cartama, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Eine fabelhafte Gelegenheit, eine schöne Finca mit herrlichem Blick in Cártama, aber auch in…
$407,501
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Cartama, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Cartama, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Charmantes Landhaus zum Verkauf in CártamaLandhaus zum Verkauf in Cártama, auf einem vollstä…
$349,786
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Cartama, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Cartama, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Semi-Detached House, Estacion de Cartama, Costa del Sol.3 Schlafzimmer, 3 Bäder, Erbaut 135 …
$473,036
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 5 Schlafzimmer in Cartama, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Cartama, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 183 m²
Finca - Cortijo, Estacion de Cartama, Inland Malaga5 Schlafzimmer, 4 Bäder, Erbaut 183 m2, G…
$496,396
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Cartama, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Cartama, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Zum Verkauf ein magnifficent Landhaus! Nur 1,5 km vom Stadtzentrum entfernt. Beginnen Sie di…
$402,254
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Cartama, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Cartama, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Semi-Detached House, Estacion de Cartama, Costa del Sol.3 Schlafzimmer, 3 Bäder, Erbaut 135 …
$473,036
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 5 Schlafzimmer in Cartama, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Cartama, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 183 m²
Finca - Cortijo, Estacion de Cartama, Inland Malaga5 Schlafzimmer, 4 Bäder, Erbaut 183 m2, G…
$496,396
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Cartama, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Cartama, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Zum Verkauf ein magnifficent Landhaus! Nur 1,5 km vom Stadtzentrum entfernt. Beginnen Sie di…
$402,254
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Cartama, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Cartama, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Charmantes Landhaus zum Verkauf in CártamaLandhaus zum Verkauf in Cártama, auf einem vollstä…
$349,786
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Cartama, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Cartama, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Eine fabelhafte Gelegenheit, eine schöne Finca mit herrlichem Blick in Cártama, aber auch in…
$407,501
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Realting.com
Gehen