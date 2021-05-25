  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Leskolovskoe selskoe poselenie
  4. Hüttendorf Levada

Hüttendorf Levada

Lehtusi, Russland
von
$25,009
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 29840
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 4572
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 02.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Vsevolozhsky District
  • Stadt
    Leskolovskoe selskoe poselenie
  • Dorf
    Lehtusi

Standort auf der Karte

Lehtusi, Russland
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$191,516
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$24,827
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$17,971
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$110,373
Hüttendorf Levada
Lehtusi, Russland
von
$34,168
Sie sehen gerade
Hüttendorf Levada
Lehtusi, Russland
von
$25,009
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Alle anzeigen Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$27,327
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Alle anzeigen Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$25,989
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer g…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Alle anzeigen Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$22,803
Grundstück am Ufer des Sees Otradnoe____________Ort:Das Dorf befindet sich am Ufer des Sees Otradnoye, mit dem mehrere malerische Seen koexistieren: Komsomolskoye, Sukhodolskoye und Vuoksa, und im Osten - See Ladoga.→ Alles, was Sie für das Leben brauchen, ist 20 Minuten mit dem Auto in der …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Russland
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
25.05.2021
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
Alle Veröffentlichungen anzeigen