Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland

Hausbesitz in einem Business-Class-Dorf mit eigenem Park im Vsevolozhsky Bezirk____________Häuser und Landschaftsbau in Negorod Toksovo sind in einem einzigen Stil von der Architektur von Dänemark inspiriert. So ist das Projekt eine ganzheitliche und harmonische Umgebung – eine Kombination a…