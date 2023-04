Für diejenigen, die eine Immobilie in der Türkei kaufen möchten, ist Alanya eine der besten Optionen. Dieser mediterrane Urlaubsort eignet sich nicht nur für die Erholung, sondern auch für das ganzjährige Wohnen.

Die Vorteile des Immobilienkaufs in Alanya, Türkei

Das wunderbare Klima, die mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Strände und die hervorragende Infrastruktur sind einige der Gründe, warum Ausländer in Alanya Immobilien kaufen. Ebenso wichtig sind für sie die Vorteile des lokalen Wohnens wie:

Hohe Qualität und eine Vielzahl von Optionen.

Die Möglichkeit, günstige Wohnungen von Bauträgern «im Stadium der Grundsteinlegung» zu kaufen.

Investitionsmöglichkeiten. Da Alanya immer beliebter wird, steigen auch die Preise für Immobilien in der Region.

Wirklich günstige Preise sowohl auf dem Sekundär- als auch auf dem Primärmarkt.

Liquidität: eine Immobilie in Alanya zu kaufen ist genauso einfach wie es zu verkaufen.

Die Möglichkeit, durch den Erwerb von Immobilien eine Aufenthaltsgenehmigung und die Staatsbürgerschaft zu erhalten.

Immobilienpreise in Alanya

In Alanya gibt es verschiedene Arten von Immobilien für Ausländer und Türken — von Stadthäusern bis hin zu Villen. Die am meisten nachgefragten sind:

große Studios mit einer Fläche von 50 m²;

Wohnungen mit 1-3 Schlafzimmern;

Zweifamilienhäuser (Wohnungen in neuen Wohnkomplexen mit 2 Ebenen);

Penthäuser mit Terrassen;

Townhoses — separate Wohnungen in 2-3-stöckigen Gebäuden mit mindestens 250 m²;

Villen und Einfamilienhäuser.

Die Immobilienpreise in Alanya hängen weitgehend von der Lage ab: in den Vororten ist das Wohnen teurer (1 Quadratmeter kostet durchschnittlich 721 Euro), in den zentralen Bezirken ist es billiger (625 Euro).

Beliebte Gegenden in Alanya, um eine Immobilie zu kaufen

Von den 10 Gebieten des Ferienortes sind folgende bei potenziellen Hauskäufern am beliebtesten:

Oba ist ein prestigeträchtiger Vorort, der aus 2 Teilen besteht: am Meer und an den Bergen (in diesem Teil gibt es neue Gebäude in Alanya). Der Preis pro Quadratmeter in Oba beginnt bei 690 €.

Mahmutlar. Das Wohngebiet am Meer ist bekannt für seine niedrigen Kosten: ein Quadratmeter kostet 600 Euro.

Avsallar. Es liegt in einer malerischen Bucht und lockt mit seinen Stränden und riesigen hotelartigen Wohneinheiten, die 647 Euro pro Quadratmeter kosten.

Cikcilli. Eine der ruhigsten und grünsten Gegenden, für die Alanya berühmt ist: hier gibt es hauptsächlich mehrstöckige Wohneinheiten (der Preis für 1 qm — ab 630 Euro).

Konakli ist ein relativ kleiner Ferienort mit Kieselstränden und einem relativ hohen Quadratmeterpreis (durchschnittlich 680 Euro).