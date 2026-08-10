Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lissabon
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Lissabon, Portugal

;
7 immobilienobjekte total found
Studio in Arroios, Portugal
Studio
Arroios, Portugal
Fläche 37 m²
Im Herzen von Lissabon, in der Nähe der Marquês de Pombal und der Hauptstraße der Avenida da…
$484,298
Eine Anfrage stellen
Studio in Madalena, Portugal
Studio
Madalena, Portugal
Fläche 38 m²
Studio-Wohnung mit einer Fläche von 38 Quadratmetern. m in einem neuen Gebäude im Stadtteil …
$462,337
Eine Anfrage stellen
Studio in Madalena, Portugal
Studio
Madalena, Portugal
Fläche 80 m²
Studio-Wohnung in einem neuen Projekt im Herzen von Lissabon, nur einen kurzen Spaziergang v…
$456,558
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Studio in Arroios, Portugal
Studio
Arroios, Portugal
Fläche 37 m²
Stockwerk 2/6
$487,510
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Madalena, Portugal
Studio 1 zimmer
Madalena, Portugal
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 2/5
Das Studio-Apartment befindet sich in einer der berühmtesten Gegenden von Lissabon, Santa Ma…
$347,593
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Lissabon, Portugal
Studio 1 zimmer
Lissabon, Portugal
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Этот туристический комплекс расположен в центре Каркавелуш, известного своим широким выбором…
$187,545
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Arroios, Portugal
Studio 1 zimmer
Arroios, Portugal
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 3/8
Der moderne Wohnkomplex umfasst 38 Luxus-Apartments mit hohen technischen Eigenschaften. Es …
$364,939
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Lissabon, Portugal

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen