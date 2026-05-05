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Studio-Wohnung mit Garten kaufen in Portugal

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4 immobilienobjekte total found
Studio in Porto, Portugal
Studio
Porto, Portugal
Fläche 89 m²
Ferienwohnung 88.9 m2, Balkon 8m2 und Gartenblick, im Zentrum von Porto.Das Gebäude auf Alva…
$420,716
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Studio in Carvoeiro, Portugal
Studio
Carvoeiro, Portugal
Fläche 87 m²
Studio 87 m2 mit einer Terrasse von 9 m2 in einem Haus in einem geschlossenen Komplex Carvoe…
$409,029
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Studio in Monchique, Portugal
Studio
Monchique, Portugal
Fläche 45 m²
Villa Termal das Caldas de Monchique Spa Resort ist ein Hotelkomplex in Monchique, Algarve; …
$327,223
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CoexCoex
Studio in Porto, Portugal
Studio
Porto, Portugal
Fläche 57 m²
Ein komplett neues Studio mit einer Fläche von 57 qm mit 2 Balkonen von 3m2. Das Gebäude ist…
$543,424
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