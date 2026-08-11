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Studio-Wohnungen in Porto, Portugal

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11 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Matosinhos, Portugal
Studio 1 Schlafzimmer
Matosinhos, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 39 m²
Eine brandneue Studiowohnung T1 (T0) mit einer Gesamtfläche von 39 qm, einem Balkon von 3 qm…
$173,376
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Studio in Porto, Portugal
Studio
Porto, Portugal
Fläche 58 m²
Studiowohnung 58 qm, in einem neuen Komplex im Zentrum von Porto. Das Gebäude befindet sich …
$404,545
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Studio in Porto, Portugal
Studio
Porto, Portugal
Fläche 89 m²
Ferienwohnung 88.9 m2, Balkon 8m2 und Gartenblick, im Zentrum von Porto.Das Gebäude auf Alva…
$416,103
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LDV InvestLDV Invest
Studio in Porto, Portugal
Studio
Porto, Portugal
Fläche 57 m²
Ein komplett neues Studio mit einer Fläche von 57 qm mit 2 Balkonen von 3m2. Das Gebäude ist…
$537,467
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Studio in Porto, Portugal
Studio
Porto, Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/4
ЗОЛОТАЯ ВИЗА! СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Это особняк из 4х этажей. На нижнем этаже находится действую…
$426,792
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Studio 1 zimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Studio 1 zimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 3/3
Die Wohnanlage befindet sich im Herzen des historischen Zentrums von Vila Nova de Gaia. Die …
$536,050
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Studio 1 zimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Studio 1 zimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/4
Die Wohnanlage befindet sich im Herzen des historischen Zentrums von Vila Nova de Gaia. Wohn…
$664,808
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Studio 1 zimmer in Porto, Portugal
Studio 1 zimmer
Porto, Portugal
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
An excellent development with a guaranteed return of 4% per year (for 5 years). The devel…
$190,620
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Studio 1 zimmer in Porto, Portugal
Studio 1 zimmer
Porto, Portugal
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4
Studio apartment of 48 m2, 400 m from the metro station, includes: - living room with open …
$280,990
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Studio 2 zimmer in Porto, Portugal
Studio 2 zimmer
Porto, Portugal
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 58 m²
The property is located at Rua De Belmonte 103 in the heart of the historic city center of P…
$33,92M
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Studio 2 Schlafzimmer in Porto, Portugal
Studio 2 Schlafzimmer
Porto, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Stockwerk 1
Designed to give tenants a sense of rural living in the vibrant city center, the Bons-Jardin…
$443,50M
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Immobilienangaben in Porto, Portugal

mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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