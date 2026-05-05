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Studio-Wohnungen mit Terrasse in Portugal

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3 immobilienobjekte total found
Studio in Carvoeiro, Portugal
Studio
Carvoeiro, Portugal
Fläche 87 m²
Studio 87 m2 mit einer Terrasse von 9 m2 in einem Haus in einem geschlossenen Komplex Carvoe…
$409,029
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Studio in Porto, Portugal
Studio
Porto, Portugal
Fläche 57 m²
Ein komplett neues Studio mit einer Fläche von 57 qm mit 2 Balkonen von 3m2. Das Gebäude ist…
$543,424
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Studio in Arroios, Portugal
Studio
Arroios, Portugal
Fläche 37 m²
Im Herzen von Lissabon, in der Nähe der Marquês de Pombal und der Hauptstraße der Avenida da…
$489,666
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