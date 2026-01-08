Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Porto
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Porto, Portugal

Matosinhos
9
Vila Nova de Gaia
4
2 immobilienobjekte total found
Villa in Porto, Portugal
Villa
Porto, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 187 m²
Neues Haus mit 3 Schlafzimmern, eine Fläche von 187 qm, mit Parkplatz, Garten 54 qm und 2 Ba…
$1,20M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Matosinhos, Portugal
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Matosinhos, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Zweistufige Wohnung mit 2 Schlafzimmern, eine Fläche von 107 Quadratmetern, eine Veranda von…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
