Häuser in Matosinhos, Portugal

Perafita
3
14 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Matosinhos, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Matosinhos, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 381 m²
4-Zimmer-Villa, 381 m2 (Flächenbaufläche), mit Aufzug, Garage und Balkon, in einer Wohnanlag…
$1,49M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Perafita, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Perafita, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 550 m²
4-Zimmer-Villa mit 550 m2 Bruttobaufläche, Garten und Garage, auf einem 3125 m2 Grundstück, …
$920,639
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Lavra, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Lavra, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
5-Zimmer-Villa mit 600 qm großen privaten Bereich, eine Garage für zwei Autos, in der zweite…
$1,02M
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Haus 3 Schlafzimmer in Matosinhos, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Matosinhos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 349 m²
3-Zimmer-Villa, 349 m2 (Flächenbaufläche), mit Aufzug, Garage und Balkon, in einer Wohnanlag…
$1,52M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Matosinhos, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Matosinhos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 364 m²
3-Zimmer-Villa, 364 qm (Flächenbaufläche), mit Aufzug, Garage und Balkon, in einer Wohnanlag…
$1,52M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Haus 3 Schlafzimmer in Matosinhos, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Matosinhos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 349 m²
3-Zimmer-Villa, 349 m2 (Flächenbaufläche), mit Aufzug, Garage und Balkon, in einer Wohnanlag…
$1,52M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Matosinhos, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Matosinhos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 364 m²
3-Zimmer-Villa, 364 qm (Flächenbaufläche), mit Aufzug, Garage und Balkon, in einer Wohnanlag…
$1,52M
Eine Anfrage stellen
VernaVerna
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Matosinhos, Portugal
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Matosinhos, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Zweistufige Wohnung mit 2 Schlafzimmern, eine Fläche von 107 Quadratmetern, eine Veranda von…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Matosinhos, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
