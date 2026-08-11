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Villen in Porto, Portugal

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Villa in Porto, Portugal
Villa
Porto, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 187 m²
Neues Haus mit 3 Schlafzimmern, eine Fläche von 187 qm, mit Parkplatz, Garten 54 qm und 2 Ba…
$1,18M
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Immobilienangaben in Porto, Portugal

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