  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Porto
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Porto, Portugal

Matosinhos
9
Vila Nova de Gaia
4
2 immobilienobjekte total found
Villa in Porto, Portugal
Villa
Porto, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 187 m²
Neues Haus mit 3 Schlafzimmern, eine Fläche von 187 qm, mit Parkplatz, Garten 54 qm und 2 Ba…
$1,20M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Porto, Portugal
Reihenhaus
Porto, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 143 m²
Zweigeschossiges Haus mit 2 Schlafzimmern mit einer Fläche von 143 qm, neu, mit Parkplatz, e…
$846,473
Eine Anfrage stellen
