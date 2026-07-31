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Neubauten zum Verkauf in Turcifal

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Villenanlage Quinta de Santo António
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Villenanlage Quinta de Santo António
Turcifal, Portugal
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 215–221 m²
6 Immobilienobjekte 6
Ein geschlossenes Kondominiumvon 6 exklusiven VillenEingebettet neben der Quinta de Fez Eigentumswohnung, diese intimeGated Community bietet die perfekte Balance zwischen Privatsphäre,Eleganz und moderner Komfort
Bauherr
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