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Aguas Santas, Portugal
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$357,217
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Inspiriert von einem aktiven Lebensstil, der Natur und Raffinesse kombiniert, wo die Bewohner die Natur genießen können, mit einer familiären Atmosphäre, die Wohlbefinden für die ganze Familie bietet.Umgebende Grünflächen erstrecken sich bis ins Innere des Kondominiums. Ein Garten von über 1…
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