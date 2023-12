Aguas Santas, Portugal

von €326,000

155–227 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Inspiriert von einem aktiven Lebensstil, der Natur und Raffinesse verbindet, in dem die Bewohner die Natur genießen können, mit einer familiären Atmosphäre, die der ganzen Familie Wohlbefinden bietet. Die umliegenden Grünflächen erstrecken sich bis ins Innere der Eigentumswohnung. Ein Garten von über 1000 m ² ist das Herz und die Inspiration für den Namen dieses Komplexes. Es ist eine grüne und ruhige Gegend, in der Kinder sicher spielen können. In "Terra" wurde jedes Detail so konzipiert, dass es maximalen Komfort und Eleganz bietet, in Harmonie lebt und in einer privaten und friedlichen Umgebung Wurzeln schlägt. Diese Wohnanlage mit zwei bis vier Schlafzimmer-Typologien besteht aus Apartments mit modernen Linien und markantem Design und begünstigt das Vorhandensein von natürlichem Licht durch große Fenster und geräumige Balkone, helle Farben und Gemeinschaftsräume. Alle Wohnbereiche wurden mit großen Räumen entworfen, die das tägliche Leben erleichtern sollen, wo die Flexibilität, Küchen mit offenen oder geschlossenen Wohnräumen ( zu positionieren - dank Schiebetüren bis zur Decke - einzigartige Vielseitigkeit schafft. Ein Highlight ist die Master-Suite mit einem Schrankbereich, einer unabhängigen Waschküche, einem Gemeinschaftsbad und einem kompletten Badezimmer in allen Apartments. Die Exklusivität dieses Projekts lässt keine Details unberührt. Die Qualität der Oberflächen und Geräte bringt Terra auf ein hohes Maß an Raffinesse.