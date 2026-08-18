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Wohnimmobilien in Caldas da Rainha, Portugal

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wohnungen
20
22 immobilienobjekte total found
Wohnung 16 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
Wohnung 16 Schlafzimmer
Caldas da Rainha, Portugal
Schlafräume 16
Fläche 1 076 m²
Eingebettet zwischen ruhigen Kiefernwäldern in der begehrten Region Caldas da Rainha ist die…
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Wohnung 16 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
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Caldas da Rainha, Portugal
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Wohnung 16 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
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Wohnung 16 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
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Caldas da Rainha, Portugal
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Haus 6 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
Haus 6 Schlafzimmer
Caldas da Rainha, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 441 m²
T6 Duplex-Villa mit 442 qm Bruttobaufläche, Garten, privater Pool und Garage für zwei Autos …
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Wohnung 16 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
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Wohnung 16 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
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Wohnung 16 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
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Wohnung 16 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
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Reihenhaus in Foz do Arelho, Portugal
Reihenhaus
Foz do Arelho, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Eigentumswohnung mit 9 Villen, im Bau, im Herzen von Fos do Arello.3-Zimmer-Wohnungen besteh…
$405,386
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