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Wohnimmobilien in Obidos, Portugal

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48 immobilienobjekte total found
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 153 m²
Erleben Sie luxuriöses Küstenleben in dieser Villa mit 3 Schlafzimmern im West Cliffs Ocean …
$1,03M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
Erleben Sie außergewöhnlichen Luxus in dieser 5-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean und Golf R…
$3,24M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 133 m²
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$1,01M
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Villa in Vau, Portugal
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Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
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Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vau, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Genießen Sie geräumiges Küstenleben in dieser 3-Zimmer-Wohnung im West Cliffs Ocean and Golf…
$913,324
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Entdecken Sie das anspruchsvolle Küstenleben in dieser 4-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean u…
$1,16M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Erleben Sie ein raffiniertes Küstenleben in dieser 2-Zimmer-Zweibettvilla im West Cliffs Oce…
$809,275
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Discover sophisticated coastal living in this 4 bedroom villa at West Cliffs Ocean and Golf …
$1,15M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
Erleben Sie außergewöhnlichen Luxus in dieser 5-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean und Golf R…
$3,19M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 133 m²
Experience luxury coastal living in this 3 bedroom villa at West Cliffs Ocean and Golf Resor…
$1,00M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 291 m²
Villa in Lagoa de Obidou, in der Nähe des Strandes und der Golfplätze, auf einem Grundstück …
$1,26M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 133 m²
Erleben Sie luxuriöses Küstenleben in dieser Villa mit 3 Schlafzimmern im West Cliffs Ocean …
$993,305
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vau, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Genießen Sie geräumiges Küstenleben in dieser 3-Zimmer-Wohnung im West Cliffs Ocean and Golf…
$901,967
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Haus 1 Schlafzimmer in Obidos, Portugal
Haus 1 Schlafzimmer
Obidos, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
1-Zimmer-Villa, 75 qm (Baugrundfläche), mit Gemeinschaftsgarten und Schwimmbad, in der Bom S…
$330,636
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vau, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Genießen Sie geräumiges Küstenleben in dieser 3-Zimmer-Wohnung im West Cliffs Ocean and Golf…
$900,926
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Vau, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 148 m²
Neue Wohnung und nbsp; Mit drei Schlafzimmern mit Badezimmern, einem Wohnzimmer und einem Es…
$589,509
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vau, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Enjoy spacious coastal living in this 3 bedroom apartment at West Cliffs Ocean and Golf Reso…
$909,946
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 337 m²
Die Villa mit 4 Schlafzimmern mit einer Fläche von 310 m2 ( im ersten Stock ) befindet sich …
$687,760
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern, 138 m² (Gesamtfläche), auf einem Grundstück von 1013 m² gelegen, …
$416,124
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Villa in Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Vila liegt zwischen den idyllischen mittelalterlichen Obidos und der schönen Stadt Caldas da…
$433,462
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
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$3,20M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
Experience exceptional luxury in this 5 bedroom villa at West Cliffs Ocean and Golf Resort, …
$3,23M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 153 m²
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$1,02M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 133 m²
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$992,159
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Reihenhaus in Amoreira, Portugal
Reihenhaus
Amoreira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Dieses charmante Stadthaus befindet sich in einem Kondominium auf dem Gelände des Praia d'el…
$404,565
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Reihenhaus in Vau, Portugal
Reihenhaus
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Das kürzlich eröffnete Golfresort befindet sich im Westen Portugals. Dies ist ein neues Proj…
$647,304
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Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 153 m²
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Vau, Portugal
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Villa
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Villa 5 Minuten von Caldas und Óbidos befindet sich auf einem Grundstück von 291 m2.Zweigesc…
$416,124
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