  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Albufeira
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Albufeira, Portugal

villen
43
reihenhäuser
4
4 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 89 m²
1 Schlafzimmer Wohnung mit einer Fläche von 89 qm, Parkplatz und 2 Terrassen, in der neuen R…
$661,002
Eine Anfrage stellen
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
Quinta Dourada liegt auf den Hügeln oberhalb der Albufeira im Herzen der Algarve und ist ein…
$2,31M
Eine Anfrage stellen
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 220 m²
Das erste Stockwerk der Villa Mendoeira besteht aus einer Eingangshalle mit einem geräumigen…
$2,31M
Eine Anfrage stellen
Sky ApartmentsSky Apartments
Reihenhaus in Albufeira, Portugal
Reihenhaus
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 148 m²
Quinta Dourada liegt auf den Hügeln oberhalb der Albufeira im Herzen der Algarve und ist ein…
$869,740
Eine Anfrage stellen
