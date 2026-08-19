Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Albufeira
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Albufeira, Portugal

;
Stadthaus Löschen
Alles löschen
4 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Albufeira, Portugal
Reihenhaus
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 148 m²
Quinta Dourada liegt auf den Hügeln oberhalb der Albufeira im Herzen der Algarve und ist ein…
$868,086
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Albufeira, Portugal
Reihenhaus
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
3-Schlafzimmer-Villa mit hochwertiger Ausstattung, eingefügt in eine private Wohnanlage, bes…
$468,093
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Albufeira, Portugal
Reihenhaus
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
3-Schlafzimmer-Villa mit hochwertiger Ausstattung, eingefügt in eine private Wohnanlage, bes…
$468,093
Eine Anfrage stellen
It Is RealtyIt Is Realty
Reihenhaus in Ferreiras, Portugal
Reihenhaus
Ferreiras, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
Fantastische Einfamilienhäuser vom Typ T2 und T3, mit großzügigen Flächen, die Komfort, Sich…
$633,986
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Albufeira, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen