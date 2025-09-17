Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in Lapithos, Nordzypern

5 immobilienobjekte total found
Villa in Lapithos, Nordzypern
Villa
Lapithos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
$317,613
Villa 3 zimmer in Lapithos, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Lapithos, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Fertighaus mit zwei Schlafzimmern in einem schönen Komplex im mediterranen Stil.Das Projekt …
$551,424
Villa 4 zimmer in Lapithos, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Lapithos, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Moderne Villa 3+1 in OzankaZum Verkauf stilvolle Villa 3+1 in einer der malerischsten Gegend…
$567,337
Villa 5 zimmer in Lapithos, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Lapithos, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk 1/6
Was Sie bekommen: Villa 4+1 mit privatem Pool Über den Bau: Der Komplex ist im Bau, dessen…
$767,805
Villa in Lapithos, Nordzypern
Villa
Lapithos, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Produkt  Verteilt in einem öffentlichen, regionalen und zivilgesellschaftlichen Bezirk, Seve…
$470,877
