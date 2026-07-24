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Villen in Erdemit, Nordzypern

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Trimithi
12
12 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Trimithi, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Trimithi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Exklusive Villa 3+1 in den Bergen mit eigenem Pool und Panoramablick!Wir bieten eine einziga…
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Villa in Ftericha, Nordzypern
Villa
Ftericha, Nordzypern
Fläche 344 m²
An exquisite residential complex occupying a privileged position on the peaks of the Kyrenia…
$1,04M
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Immobilienagentur
Hayat
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Villa in Trimithi, Nordzypern
Villa
Trimithi, Nordzypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
$306,672
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Trimithi, Nordzypern
Villa
Trimithi, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
$342,751
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Villa in Trimithi, Nordzypern
Villa
Trimithi, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
$258,566
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Villa in Trimithi, Nordzypern
Villa
Trimithi, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
$423,327
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TekceTekce
Villa in Trimithi, Nordzypern
Villa
Trimithi, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
$264,459
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Villa in Trimithi, Nordzypern
Villa
Trimithi, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
$288,632
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Villa in Trimithi, Nordzypern
Villa
Trimithi, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
$306,672
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Villa in Trimithi, Nordzypern
Villa
Trimithi, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 232 m²
$390,856
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Villa in Trimithi, Nordzypern
Villa
Trimithi, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 343 m²
$450,988
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Villa in Trimithi, Nordzypern
Villa
Trimithi, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
$204,328
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Immobilienangaben in Erdemit, Nordzypern

mit Garage
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mit Terrasse
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mit Schwimmbad
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