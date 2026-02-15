Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern

Yialousa
3
4 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 256 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Projekt mit einem herrlichen Blick auf das Mittelme…
$744,160
Immobilienagentur
Land of Dreams Gallery
Sprachen
English, Русский, Italiano
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 4 zimmer in Yialousa, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Yialousa, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 256 m²
$561,794
Villa in Yialousa, Nordzypern
Villa
Yialousa, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
$184,323
NicoleNicole
Villa in Yialousa, Nordzypern
Villa
Yialousa, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
$174,655
Immobilienangaben in Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern

