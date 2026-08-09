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Villen in Agios Epiktitos, Nordzypern

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30 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Agios Epiktitos, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 370 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla am Meer in Çatalköy — Nord LAND Villen 🌊🏡Eine exklusive 4-Zimmer-Wohnung ist im r…
$1,28M
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
Etagenzahl 2
Moderne und luxuriöse Villa zum Sekundärverkauf mit 5 Schlafzimmern + voll möbliert + Infini…
$850,442
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
$222,487
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TekceTekce
Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
$164,160
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
$450,988
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 280 m²
$420,922
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
$270,472
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
$444,854
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Villa 4 zimmer in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Agios Epiktitos, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 245 m²
Etagenzahl 2
Villa with 3 bedrooms and a pool in Chatalkey Villa with 3 bedrooms 120m ² in Chatalkey, 10…
$228,501
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
$600,114
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
$311,482
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 212 m²
$342,751
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
$216,354
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
$463,014
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Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
$168,369
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Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
$390,736
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
$113,048
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
$192,421
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Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
$288,512
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Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
$294,645
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Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
$347,561
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Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
$960,905
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Villa 5 zimmer in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Agios Epiktitos, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 246 m²
Etagenzahl 1
Unser Projekt befindet sich im Stadtteil Ozanköy mit dem einzigartigsten Blick auf Kyrenia i…
$997,271
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 400 m²
$227,298
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Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
$420,922
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Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 245 m²
$312,685
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Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
$258,566
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Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
$463,014
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Villa 4 zimmer in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Agios Epiktitos, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
On the skirt of Bellapais, completed 3 bedroom, 3 bathroom 3 floors semi detached villa, roo…
$180,395
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 370 m²
$342,751
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