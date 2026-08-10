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Villen in Trikomo, Nordzypern

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20 immobilienobjekte total found
Villa in Trikomo, Nordzypern
Villa
Trikomo, Nordzypern
Fläche 250 m²
Objektbeschreibung: 3+1 Villa in La Isla Villas, Nordzypern Diese moderne und geräumige Vil…
$460,121
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Berg- und Meerblickvillen in İskele Boğaz İskele ist eine wunderschöne Stadt in Nordzypern, …
$624,105
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Villa in Trikomo, Nordzypern
Villa
Trikomo, Nordzypern
Fläche 200 m²
Objektbeschreibung: Dieses moderne Doppelhaus steht in einer der beliebtesten Wohnanlagen No…
$854,508
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Villa 5 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 435 m²
Etagenzahl 2
Magnolia Residence besteht aus 5 freistehenden Villen, 6 Doppelhaushälften und 36 Wohnungen …
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 272 m²
Etagenzahl 2
Villen in der Nähe der bekannten Strände in İskele Ötüken Nordzypern ist eines der sicherste…
$761,639
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 308 m²
Etagenzahl 2
Villen in Fußnähe zum Meer in Iskele, Nordzypern Die Region Iskele liegt an der Ostküste Nor…
$549,151
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Villa 6 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 6 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 564 m²
Etagenzahl 2
Stilvoll gestaltete Villen in Iskele, Nordzypern Nordzypern ist ein friedliches Land, das zu…
$877,766
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Villa 5 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 296 m²
Etagenzahl 2
Villen in der Nähe der bekannten Strände in İskele Ötüken Nordzypern ist eines der sicherste…
$794,511
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Royal Sun Elite Residence | 3+1 Villa 🌴Zum Verkauf: eine geräumige 3+1 Villa in der Wohnanla…
$290,608
MwSt.
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckige 3+1 Villa in Sea Pearl Residence — Nur 400m vom Meer entfernt 🌊🏡Eine gemütliche…
$383,426
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Villa in Trikomo, Nordzypern
Villa
Trikomo, Nordzypern
Fläche 42 m²
Objektbeschreibung: Studio-Apartment in der Royal Life Residence, Nordzypern Komfortables u…
$92,554
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Villa in Trikomo, Nordzypern
Villa
Trikomo, Nordzypern
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: 2+2 Reihenhaus in der Royal Sun Residence, Nordzypern Dieses komfortabl…
$210,341
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 380 m²
Etagenzahl 2
Villen in der Nähe Malerischer Strände in Gazimağusa Nordzypern Gazimağusa ist ein gut entwi…
$571,826
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Villa in Trikomo, Nordzypern
Villa
Trikomo, Nordzypern
Fläche 46 m²
Objektbeschreibung: Studio-Apartment in Royal Sun, Nordzypern Kompaktes und funktionales St…
$92,576
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Villa in Trikomo, Nordzypern
Villa
Trikomo, Nordzypern
Fläche 200 m²
Objektbeschreibung: Großzügiges 3+1-Zimmer-Reihenhaus an der Mittelmeerküste mit privatem Ga…
$243,206
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Geräumige Ecken 3+1 Villa in Sea Pearl Residence — In der Nähe des Pools und des Meeres 🌊🏡In…
$398,763
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Villa 6 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 6 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Villa 5+1 mit privatem Pool 3 Minuten vom Strand, IskeleGeräumige Villa von 250 m2 auf einem…
$429,540
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Villa in Trikomo, Nordzypern
Villa
Trikomo, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Вилла класса люкс. Проект "Four Seasons Life", который предлагает четыре сезона роскошной ж…
$559,113
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
Die 3+1 Villen in Magnolia Residency bietet eine perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und Si…
Preis auf Anfrage
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Villa 5 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Zweigeschossige 3+2 Villa mit Dachterrasse in der Sea Pearl Residenz. Die Kosten der Villa u…
$389,719
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