Wohnung im Neubau MinskWorld Dom Helsinki

In dem prestigeträchtigen Haus « Helsinki », das vollständig für Umzüge und Siedlungen bereit ist, begann der Verkauf.

Die beste Zeit, um Eigentümer von Luxusimmobilien im multifunktionalen Komplex MinskWorld zu werden.

Im 25-stöckigen Neubau können Sie ein Haus zwischen 27 und 74 Quadratmetern wählen. Von gemütlichen Studios bis zu geräumigen 4-Zimmer-Apartments! Deckenhöhe von 2 bis 24 Etagen — 2,72 m. Im oberen 25. Stock befinden sich diese – 3 Meter. Drei Aufzüge sind von der Designlobby aus zu erreichen, von denen einer ein – -Panorama ist. In der Lobby gibt es einen Concierge-Arbeitsplatz, einen Kurierempfangsbereich und Gästeversammlungen.

Vorteile des Hauses « Helsinki »: Innenpartitionen ausgestattet, im skandinavischen Stil.

Haus « Helsinki » — Wohnungen « schlüsselfertig »! Laminat ist bereits in Räumen und Fluren, in der Küche und in der Speisekammer verlegt. Die Wände sind mit Tapeten geklebt, weiße matte Decken werden gezogen. Mit weißen Tapeten zum Malen können Sie Ihre Apartments nach Ihrem Geschmack dekorieren. Mit der Technologie können Sie solche Wände bis zu 6 Mal streichen.

Interroom- und Metall-Anti-Vandal-Fronttüren sind installiert. Panoramafenster sorgen das ganze Jahr über für Sonnenlicht in den Zimmern. Die sanitären Einrichtungen sind mit Porzellan- und Keramikfliesen dekoriert, und es wird ein Design-Wanddekor verwendet. Hochwertige Sanitärinstallationen installiert.

Die Wohnungen haben elektrische Geräte installiert: Steckdosen, Schalter und Wassermessgeräte sind installiert. In den abgehängten Decken – moderne Lampen. Es bleibt nur, um Möbel und Innenausstattung zu arrangieren!

Vorteile von Minsk World:

Die Annäherungen an die Häuser des multifunktionalen Komplexes sind übergreifend. Eine der Ausgänge führt aus Gründen der Fußgängersicherheit zum angrenzenden Gebiet von (, hier ist der Transitverkehr von Fahrzeugen ) und die zweite — in Richtung der angrenzenden Autobahn ausgeschlossen.

Minsk World wird im fortgeschrittenen Stadtentwicklungskonzept « 15-minütige Stadt » gebaut. Dieser multifunktionale Komplex wird zum neuen Kultur- und Unterhaltungs-, Geschäfts-, Bildungs- und Wirtschaftszentrum der Hauptstadt.