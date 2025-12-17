  1. Realting.com
Neubau Häuser in Budva, Montenegro

Clubhaus Verona house
Clubhaus Verona house
Budva, Montenegro
von
$117,467
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Verkauf in einem neuen abgeschlossenen Haus, Vorort von Budva Lastva6 Appartements von 79 m2,3 Schlafzimmer und Wohnzimmer mit 2 Bädern und einem PoolGeschäfte in der Nähe, Technomax, TankstelleEinkaufszentrum 10 MinutenDie 3 Prozent Steuer wird vom Käufer bezahlt!Preis 107,500 Euro
Clubhaus BUDVA CENTAR
Budva, Montenegro
von
$228,377
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
#zu verkaufen #Budva #Neubau WOHNUNGEN ZU VERKAUFEN im BUDVA CENTAR? Lage: Das Zentrum von Budva Zum Meer und zur Altstadt : 5 Minuten zu Fuß Die Elite-Wohnanlage BUDVA CENTAR liegt auch in unmittelbarer Nähe zu Touristenattraktionen (Luxusstrände, Restaurants, Einkaufskomplex TQ …
Villa Good earth Tudorovici
Budva, Montenegro
von
$925,372
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Villa zum Verkauf in einem Elitedorf. In der Nähe, mit unglaublicher Aussicht auf das Meer und die Berge Grundstücksfläche 403 m2 Hausfläche 231 m2 2 Parkplätze Bassier 7×5 m Das Haus wurde unter Berücksichtigung der seismologischen Besonderheiten des Landes aus hochwertigen Materialien…
