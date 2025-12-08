  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Tivat
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Gemeinde Tivat, Montenegro

Tivat
3
Donja Lastva
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
von
$145,776
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Fläche 120 m²
1 Immobilienobjekt 1
Я знаю, что такое Кауф от Apartments im Rahmen eines komplexen Projekts vorgenommen. ?Тиват Квартиры расположены в тихом месте, в ценовом сосновом лесу. В современном Geschäftsregion есть рестораны, рестораны, öffentliche Verkehrsmittel und ein öffentlicher Bereich в der Nähe von Montreal be…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
120.0
281,960
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Stadthaus ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Stadthaus ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Stadthaus ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Stadthaus ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Stadthaus ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Alle anzeigen Stadthaus ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Stadthaus ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Donja Lastva, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Hüttendorf
Hüttendorf
Tivat, Montenegro
von
$6,42M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Neue Stadthäuser zum Verkauf in der Premium-Wohnanlage Lastva Park, Tivat.   Elite-Gebiet von Donja Lastva, umgeben von viel Grün und mit Blick auf das Meer und die Berge   ?Fläche 154 bis 204 m² 3 Etagen ?2,3 Schlafzimmer ?4 Badezimmer ?Küche ?Terrasse mit Panoramablick ?Garage fü…
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Karon PhuketKaron Phuket
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Alle anzeigen Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Tivat, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Auf der Karte
Realting.com
Gehen