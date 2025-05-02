  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$704
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28484
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan površine 47m², smješten na šestom spratu zgrade Zeta gradnje, u City kvartu (ulaz iznad Sicilije). Struktura: ulazni hodnik, prostran dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je sunčan, moderno i potpuno opremljen kvalitetnim namještajem i tehnikom. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja. Mjesečna cijena zakupa: 650€.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 56 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,115
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Bar, Montenegro
von
$154,917
Wohnanlage A new exclusive project on the Budva Riviera
Katun Rezevici, Montenegro
von
$374,768
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnviertel Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$281,667
Prodaje se dvosoban stan površine 92 m² u starogradnji Preko Morače, po cijeni od 240.000 €. Stan se nalazi na četvrtom spratu zgrade koja posjeduje lift, a pripada mu i podrum. Smješten je na jednoj od najtraženijih lokacija u gradu, u neposrednoj blizini škole, vrtića, prodavnica i svih va…
Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$259,896
Na prodaju dvosoban stan u Acton zgradi iza Volija u City kvartu. Nalazi se na cetvrtom spratu. Stan je opremljen namjestajem luksuznih brendova, kao i Bosch bijelom tehnikom. Stolarija je sa troslojnim staklom i elektricnim roletnama. U kupatilu postoji podno grijanje. Postoji mogucnost kup…
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$103,278
Prodaje se garsonjera od 24m2 u Podgorici, između Autobuske stanice i Gintaša (Mall of Montenegro). Kompletno renovirano i namješteno novim, kvalitetnim, pažljivo biranim namještajem. Uređaji pod garancijom. Odvojena kuhinja, sa ugradnim elementima i granitnim sudoperom. Klimatizovano. Bez d…
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen