Wohnquartier Stan 39 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Stan 39 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$411
;
6
ID: 28198
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se jednosoban stan površine 39 m² na Starom Aerodromu, smješten na trećem spratu stambene zgrade bez lifta. Stan je nenamješten i može se koristiti kao stambeni ili poslovni prostor. Mjesečna kirija iznosi 350 €.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

