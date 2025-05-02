Wohnquartier Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$281,667
9
ID: 28327
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se dvosoban stan površine 92 m² u starogradnji Preko Morače, po cijeni od 240.000 €. Stan se nalazi na četvrtom spratu zgrade koja posjeduje lift, a pripada mu i podrum. Smješten je na jednoj od najtraženijih lokacija u gradu, u neposrednoj blizini škole, vrtića, prodavnica i svih važnih sadržaja. Prostran i svijetao, idealan je za porodično stanovanje ili kao investicija.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

