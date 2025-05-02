  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  Stan 178 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Stan 178 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$1,878
9
ID: 28349
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se luksuzno opremljen četvorosoban stan u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 178m2 i jedini je stan na poslednjem spratu.Posjeduje dva garazna mjesta kao i parking pod rampom.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage A Star Serenity
Kumbor, Montenegro
von
$145,920
Wohnviertel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$998
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$96,236
Wohnviertel One-room apartments in Zabjelo
, Montenegro
von
$352
Wohnanlage The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Radovici, Montenegro
von
$1,00M
Wohnquartier Stan 178 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,878
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Alle anzeigen Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Dalmatinska, Montenegro
von
$1,526
Površine 130 m², stan je smješten na trećem spratu manje stambene zgrade. Iako zgrada nema lift, ova nekretnina nudi izuzetnu udobnost i funkcionalan raspored, čineći je savršenim izborom za porodičan život.🔹 Raspored:Stan se sastoji od velikog dnevnog boravka koji je povezan sa trpezarijom …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Wohnanlage Onmia Hills
Wohnanlage Onmia Hills
Wohnanlage Onmia Hills
Wohnanlage Onmia Hills
Wohnanlage Onmia Hills
Alle anzeigen Wohnanlage Onmia Hills
Wohnanlage Onmia Hills
Rijeka Rezevici, Montenegro
von
$232,775
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Das Onia Hills Resort & Residences bietet eine bemerkenswerte Auswahl an 55 Ein-Schlafzimmern und 10 komplett eingerichteten Wohnhäusern mit einem Schlafzimmer von 63 bis 92 Quadratmetern. Jedes Zuhause kombiniert maßgeschneidertes Design, hochwertige Materialien und außergewöhnliche Oberflä…
Immobilienagentur
MD Realty
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352
Izdaje se nenamjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu!Nalazi se na 6. spratu u kvalitetno izgradjenoj zgradi Zetagradnje koja posjeduje 2 lifta.Ulaz se redovno održava.Veliki javni parking sa slobodnim parking mjestima
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
