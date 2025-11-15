Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Wohnimmobilien
  4. Wohnungen auf mehreren Ebenen

Mehrstöckige Wohnungen in Polen

Woiwodschaft Masowien
8
Warschau
4
Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
10 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Warschau, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 5
200 meters to the PKP Grochów stationModern and minimalist architectureApartments with a wid…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Warschau, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Etagenzahl 5
200 meters to the PKP Grochów stationModern and minimalist architectureApartments with a wid…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Warschau, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 2/2
FINISHED HOUSES WASSEN FÜR NEUE OWNER. ELEGANT ESTATE IN A GREEN NEIGHBORHOOD. WELL-KEPT UMW…
$380,391
Eine Anfrage stellen
Monte OnlineMonte Online
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Gluchow, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Gluchow, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/2
WIR WILLKOMMEN - wir beginnen eine Siedlung mit nur drei Einheiten - zwei Ebenen, einem Gart…
$142,073
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Milanowek, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Milanowek, Polen
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2/3
Ein Zwei-Level-Apartment ab 2019 im Milanówka Center zu verkaufen.Wohnung 80.6m2 im zweiten …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Krakau, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Krakau, Polen
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 1/4
Wohnung in einem renovierten Stadthaus in der Nähe der Altstadt Krakau. Die Wohnung ist drei…
$285,006
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Pruszkow, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Pruszkow, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 6/7
Pruszków os. "New Town of Pruszków" - Mechanics Square - zum Verkauf einzigartige, modern au…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Krakau, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Krakau, Polen
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/2
An extraordinary apartment with a roof terrace for sale, located in the most prestigious dis…
$289,498
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Gluchow, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Gluchow, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 2/1
NEUE INVESTITION – 3 SEGMENTE – 5 Min. von Grójec, in der Nähe von Warschau WILLKOMMEN – w…
$142,073
Eine Anfrage stellen
Property InvestProperty Invest
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Warschau, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 117 m²
Etagenzahl 5
RESERVIERT 200 Meter zum PKP-Bahnhof GrochówModerne und minimalistische ArchitekturApartment…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Polen

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen