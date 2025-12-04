  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Polen

Woiwodschaft Masowien
12
Woiwodschaft Großpolen
13
Warschau
8
Posen
12
Wohnanlage Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Wohnanlage Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Wohnanlage Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Wohnanlage Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Wohnanlage Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Wohnanlage Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Posen, Polen
von
$123,611
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Ein elegantes, kaskadierendes Gebäude mit moderner Architektur beherbergt nur 118 Apartments, die Privatsphäre, Komfort und eine exklusive urbane Atmosphäre gewährleisten.Das Angebot umfasst sowohl 25 m2 Studios als auch geräumige Apartments bis zu 120 m2, darunter Unterkünfte mit Terrassen …
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Posen, Polen
von
$127,721
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Wohngebäude NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Wohngebäude NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Wohngebäude NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Wohngebäude NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Alle anzeigen Wohngebäude NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Wohngebäude NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Bussen, Polen
von
$196,564
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Zum Verkauf: ECKTEIL eines Reihenhauses im Bauträgerzustand, ABHOLBEREIT, mit einem Grundstück von 62 m2, das Haus hat 3 Etagen. Zum Haus gehört ein Außenparkplatz., LAGE UND GEBÄUDE: Budzyń, ca. 200 m vom See in Kryspinów entfernt, in der Nähe des Biedronka-Geschäfts und anderer Einzelhand…
Immobilienagentur
Grupa Gamp
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Wohnanlage NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Wohnanlage NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Wohnanlage NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Wohnanlage NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Alle anzeigen Wohnanlage NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Wohnanlage NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Warschau, Polen
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Datum: 3Q 2026 Preise: 680,900 zł - 1,100.000 złÜBER DIE INVESTITION85 Wohnungen werden in Wlochy gebaut. Der Vorteil ist vor allem die Lage. Es wird in der Nähe der wichtigsten Arterie von Warschau - Jerusalem Alley gebaut, von dem Sie zum Bahnhof gehen können und nur 15 Minuten mit dem Zug…
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Wohnanlage Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Wohnanlage Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Wohnanlage Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Wohnanlage Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Alle anzeigen Wohnanlage Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Wohnanlage Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Posen, Polen
von
$116,483
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Wohnviertel Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Wohnviertel Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Wohnviertel Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Wohnviertel Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Wohnviertel Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Warschau, Polen
von
$186,942
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Die Apartments befinden sich in einem der beliebtesten Viertel von Warschau - Wola. Die neue Etappe ist Teil des Anwesens und verfügt über insgesamt 136 Wohnungen mit Flächen von 28 m2 bis 96 m2. Jede von ihnen verfügt über einen Balkon, eine Terrasse, eine Loggia oder einen Garten. Es gibt …
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Wohnviertel Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Wohnviertel Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Wohnviertel Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Wohnviertel Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Wohnviertel Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Wohnviertel Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Krakau, Polen
von
$95,944
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 7
Wir laden Sie ein, eine Wohnung in einem modernen Mehrfamilienhaus zu kaufen. Die Investition sorgt für Komfort und eine freundliche Gegend. Im zentralen Teil des Anwesens wird ein grüner Park mit einer Entspannungszone und Gassen errichtet. Der geplante Termin für die Fertigstellung der …
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Wohngebäude Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Wohngebäude Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Wohngebäude Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Piastow, Polen
von
$206,497
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Haus mit 20 2-stöckigen Wohnungen und 20 einstöckigen Wohnungen Zweistöckige Wohnungen mit den Maßen 112 m2-123 m2 + Gemüsegarten mit einer Fläche von 45 m2 bis 250 m2 20 Wohnungen in der Größe von 77 m2 - 87 m2 mit Balkon und Dachterrasse Geplanter Fertigstellungstermin: 2025-12-31 …
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Wohnanlage Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Wohnanlage Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Wohnanlage Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Wohnanlage Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Alle anzeigen Wohnanlage Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Wohnanlage Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Posen, Polen
von
$118,950
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage - Industrial Developments in Poland
Wohnanlage - Industrial Developments in Poland
Wohnanlage - Industrial Developments in Poland
Wohnanlage - Industrial Developments in Poland
Grünberg in Schlesien, Polen
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
? Erschließen Sie sich exklusive Möglichkeiten im boomenden Immobilienkorridor Westpolens! Entdecken Sie das ungenutzte Potenzial entlang der wachsenden Achse, die Zielona Góra und Berlin verbindet. Wir bieten Off-Market-Investitionsmöglichkeiten für diejenigen, die Wohn- und Industrieproje…
Bauherr
FredCo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Wohnanlage Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Wohnanlage Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Wohnanlage Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Posen, Polen
von
$106,891
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Wohngebäude New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Wohngebäude New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Wohngebäude New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Wohngebäude New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Wohngebäude New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Warschau, Polen
von
$205,567
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Neuinvestition in Slauewiec – Rynek Pierwotny Das gesamte Gut besteht aus drei modernen Gebäuden. Im Erdgeschoss befinden sich Wohnungen mit Gartenanlage. Die übrigen Wohnungen sind mit großzügigen Balkonen ausgestattet. Außerdem haben wir eine zweigeschossige Tiefgarage mit Kennzeichenlese…
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Osiedle Młodych Dębów
Wohnanlage Osiedle Młodych Dębów
Wohnanlage Osiedle Młodych Dębów
Wohnanlage Osiedle Młodych Dębów
Wohnanlage Osiedle Młodych Dębów
Alle anzeigen Wohnanlage Osiedle Młodych Dębów
Wohnanlage Osiedle Młodych Dębów
Stefanowo, Polen
von
$198,073
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 90 m²
1 Immobilienobjekt 1
IHRE OAKEN ESTATE - BAUGEWERBE IN PROGRESS!Willkommen - ein neues Anwesen von Zwei-Zimmer-Häusern zum Verkauf. Jedes Haus ist fünf oder vier Zimmer:Erdgeschoss: Wohnzimmer, Kochnische, WC, Gästezimmer/Büro, technisches ZimmerEtage: drei Zimmer, Badezimmer (es gibt keine Schlafanzüge im erste…
Immobilienagentur
James House
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Kvartiry v prigorode Poznani
Wohnanlage Kvartiry v prigorode Poznani
Wohnanlage Kvartiry v prigorode Poznani
Wohnanlage Kvartiry v prigorode Poznani
Kleszczewo, Polen
von
$59,585
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Der Kleszczewo-Park ist ein Investitionsprojekt, das mit seiner Funktionalität und Lage den Erwartungen selbst der anspruchsvollsten Bewohner gerecht wird. Der Bau des Komplexes des Kleszczewo-Parks gliederte sich in mehrere Etappen. Komfort und Bequemlichkeit: Gebäude mit Aufzügen …
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Now Completed! Modern Residential Development in Poznań
Wohnanlage Now Completed! Modern Residential Development in Poznań
Posen, Polen
von
$155,941
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 16
Ein zeitgenössisches Wohnprojekt im dynamisch wachsenden Stadtteil Starołęka in Poznań. Die Investition besteht aus zwei modernen Gebäuden, die Funktionalität, Ästhetik und Alltagskomfort kombinieren.Ein herausragendes Merkmal des Projekts ist die Dachterrasse, die als ein Raum für Entspannu…
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Posen, Polen
von
$83,846
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Diese prestigeträchtige Wohnanlage bietet eine Vielzahl von Wohnungen, ideal für Singles und Familien. Wählen Sie aus funktionalen Studios, Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern sowie luxuriösen Terrassenapartments, die selbst die anspruchsvollsten Käufer zufriedenstellen. Jede Wohnung mit Ba…
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Lipkowski Zakatek II
Wohnanlage Lipkowski Zakatek II
Wohnanlage Lipkowski Zakatek II
Wohnanlage Lipkowski Zakatek II
Wohnanlage Lipkowski Zakatek II
Wohnanlage Lipkowski Zakatek II
Wohnanlage Lipkowski Zakatek II
Lipkow, Polen
von
$324,712
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Lipkowski Zakatek ist ein Wohnkomplex mit 4 Maisonette-Gebäuden ( 8 Häusern ), 10 Minuten von Warschau entfernt und grenzt an den Kampinos-Nationalpark. Derzeit im Verkauf - 4 Häuser mit Fertigstellungstermin im Juni 2024. Wir bieten kostenlose Anpassungen an. Moderne Architektur, hohe…
Bauherr
Lipkowski Zakatek
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Wohnanlage Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Wohnanlage Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Wohnanlage Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Warschau, Polen
von
$125,918
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Der Name des Komplexes im Warschauer Stadtteil Rakow bezieht sich auf das schwedische Wort, das Stille und Harmonie symbolisiert. Diese neuen Wohnungen im Warschauer Stadtteil Włochy stellen eine Investition dar, die zwei sorgfältig gestaltete Gebäude mit drei und sieben Stockwerken sowie ei…
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Wohngebäude START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Wohngebäude START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Wohngebäude START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Wohngebäude START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Warschau, Polen
von
$126,702
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
New investment in Praga Południe! A modern building with 104 apartments of various sizes. The investment is distinguished by an eye-catching finish in shades of copper, which emphasizes the unique character of the investment. Advantages of the investment: • Residential building - only…
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Wohngebäude Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Wohngebäude Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Wohngebäude Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Wohngebäude Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Alle anzeigen Wohngebäude Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Wohngebäude Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Posen, Polen
von
$79,755
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Moderne Wohnanlage, in einem ruhigen und grünen Teil von Poznan. Sie wird im ersten Quartal 2024 in Betrieb genommen. Das Hotel liegt in der Gegend von Selawy Straße in der Gegend von Naramovice, in der Nähe des Naturreservats Zhuravinec in der Nähe des Varta Flusses.Zum Zentrum von Poznan n…
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude Mieszkanie o jakim marzysz
Wohngebäude Mieszkanie o jakim marzysz
Wohngebäude Mieszkanie o jakim marzysz
Wohngebäude Mieszkanie o jakim marzysz
Wohngebäude Mieszkanie o jakim marzysz
Posen, Polen
von
$83,248
Etagenzahl 5
Poznań, 124 mieszkania w 3 nowoczesnych pięciokondygnacyjnych budynkach. Mieszkania o powierzchniach od 26 do 105 m2. Apartamenty będą miały zróżnicowaną strukturę:  Kompaktowe kawalerki idealne dla młodych,  2 i 3-pokojowe mieszkania świetne dla rodzin,  4-pokojowe Apartamen…
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Posen, Polen
von
$118,178
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Auf der Suche nach dem perfekten Ort zum Leben oder Investieren? Eine erstaunliche Gelegenheit erwartet Sie an der Kreuzung der Straßen Yanicki und Dombrowski im prestigeträchtigen Bezirk Posen-Jerzyce. Das Projekt entstand mit Sorge um den Komfort der Bewohner, bietet eine autarke Stadt in …
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Wohnanlage Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Wohnanlage Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Wohnanlage Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Wohnanlage Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Alle anzeigen Wohnanlage Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Wohnanlage Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Posen, Polen
von
$113,194
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude Premium class apartments in the center of Warsaw.
Wohngebäude Premium class apartments in the center of Warsaw.
Wohngebäude Premium class apartments in the center of Warsaw.
Wohngebäude Premium class apartments in the center of Warsaw.
Wohngebäude Premium class apartments in the center of Warsaw.
Wohngebäude Premium class apartments in the center of Warsaw.
Warschau, Polen
von
$272,901
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Ich lade Sie ein, Wohnungen in einer neuen Investition auf einer der renommiertesten Straßen in Warschau in der Nähe des Varso Tower Wolkenkratzer zu kaufen.Eine moderne Investition mit zeitloser Architektur besteht aus 2 modernen Gebäuden.Auf dem Dach eines der Gebäude gibt es einen Garten …
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Wohnanlage Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Wohnanlage Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Wohnanlage Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Wohnanlage Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Posen, Polen
von
$116,866
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Wir präsentieren ein exklusives Premium-Projekt im Herzen von Posen, das hochwertige Leistung, Umgebung mit Grünflächen und elegante Innenräume kombiniert. Dies ist eine großartige Gelegenheit für diejenigen, die einen luxuriösen Wohnort suchen, sowie für Investoren, die an stabilen Investit…
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Wohnanlage Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Wohnanlage Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Wohnanlage Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Warschau, Polen
von
$102,108
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fertigstellungstermin: Mai 2024 Preise: 402.868 Zlau - 780.570 Zlau INVESTITIONSBESCHREIBUNG: Flachhaus 3-stöckige Häuser, Gebäude in modularer Holztechnik, umweltfreundlich und anwohnerfreundlich Moderne 1, 2, 3, 4-Zimmer-Wohnungen von 25 bis ca. 68 m2 Niedrige Betriebskosten - ECO-Ba…
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Wohnviertel Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Wohnviertel Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Wohnviertel Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Wohnviertel Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Wohnviertel Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Warschau, Polen
von
$163,702
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Datum: 4. Quartal 2024 Preise: 646.100 PLN - 1.549.400 PLN Neue Wohnungen zum Verkauf im Warschauer Stadtteil Gocław sind ein Projekt von nsMoon Studio. Die Architekten' Ziel war es, komfortable und friedliche Lebensbedingungen für die zukünftigen Bewohner der Investition zu schaff…
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Apart - otel Reguly
Aparthotel Apart - otel Reguly
Aparthotel Apart - otel Reguly
Radzyminek, Polen
von
$111,497
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Fertigstellungsdatum: 2024. Derzeit sind mehrere Wohnungen zu diesem Preis verfügbar Preise: 448.227 PLN - 676.592 PLN Als Teil Im Rahmen der Investition werden 39 Wohneinheiten mit Flächen zwischen 24 m 2 und 58,50 m 2 sowie Parkplätzen in Betrieb genommen. Im Außenbereich gibt …
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
