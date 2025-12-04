  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Neue Häuser

Neubau Häuser in Polen

Woiwodschaft Masowien
8
Woiwodschaft Großpolen
3
Warschau
4
Landkreis Posen
3
Stadthaus Lusowo
Stadthaus Lusowo
Stadthaus Lusowo
Lusowo, Polen
von
$243,930
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Hüttendorf Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Hüttendorf Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Hüttendorf Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Hüttendorf Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Hüttendorf Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Radzymin, Polen
von
$144,421
Etagenzahl 2
Wir laden Sie ein, Wohnungen vom Entwickler mit der Begleitung von – zu kaufen. Keine Provision und Steuer PCC ! Verfügbare Wohnungen in Warschau mit einer Frist: Targówek - es sind mehrere Wohnungen fertig. Nächste Lieferung Dezember 2024 Praga Północ, ul.Jagielońska – 900 m2 ein…
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Clubhaus Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Clubhaus Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Clubhaus Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Clubhaus Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Clubhaus Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Clubhaus Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Clubhaus Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Warschau, Polen
von
$168,592
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 9
Wir laden Sie ein, eine Wohnung in einer modernen Investition in der Wołoska/Marynarska-Straße gegenüber dem Westfield Mokotów zu kaufen. Das Gebiet verbindet die funktionale Modernität von Służewiec mit der Nähe zu Parks und städtischen Attraktionen des alten Mokotów. Investitionsvorteile: …
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
OneOne
Clubhaus Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Clubhaus Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Clubhaus Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Clubhaus Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Clubhaus Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Warschau, Polen
von
$165,451
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Wir laden Sie ein, Wohnungen vom Entwickler mit Unterstützung der –-Agentur ohne PCC-Steuer zu erwerben! Keine Kommission Agenturen. 2026 4 Q Fälligkeitsdatum.   Preise: 653.000 Zlau - 2.579.000 Zlau Minimalistisches Haus mit 86 Wohnungen unterschiedlicher Größe – von 26 bis 139 qm und…
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Villa QHOUSE
Villa QHOUSE
Villa QHOUSE
Villa QHOUSE
Villa QHOUSE
Villa QHOUSE
Warschau, Polen
von
$400,054
Etagenzahl 2
Fläche 147–148 m²
2 Immobilienobjekte 2
Wir möchten Sie einladen - neue, fertige Doppelhaushälften zum Verkauf. VERÖFFENTLICHUNGEN VON DEVELOPER - NO PCC UND NO KOMMISSION.Häuser von Immobilienentwickler werden in Entwicklerstandard geliefert, d.h. Innenräume, die auf eigene Faust oder mit individuellen Optionen der schlüsselferti…
Immobilienagentur
James House
Hüttendorf Homes in Radzewo
Hüttendorf Homes in Radzewo
Hüttendorf Homes in Radzewo
Hüttendorf Homes in Radzewo
Hüttendorf Homes in Radzewo
Hüttendorf Homes in Radzewo
Radzewo, Polen
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
New Homes in Radzewo – Kowalska Street (Wielkopolska Region) Size: from 52.41 m² to 78.00 m² Status: Completed – Ready to move in ✅ INVESTMENT OVERVIEW A boutique development consisting of just 5 homes, located in a quiet, green area of Radzewo. It’s an excellent option for those who…
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Hüttendorf Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Hüttendorf Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Hüttendorf Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Hüttendorf Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Hüttendorf Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Hüttendorf Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Slomin, Polen
von
$235,303
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
BUYER macht keine KOMMISSION!Wir laden Sie ein, ein Haus in einer neuen Investition in der Nähe von Warschau zu kaufen.Moderne, sorgfältig gestaltete Schnitthäuser, bieten Komfort und Privatsphäre für die ganze Familie.Angebot Perfekt für diejenigen, die eine Pause von der Hektik der Stadt m…
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Hüttendorf Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Hüttendorf Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Hüttendorf Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Storchennest, Polen
von
$302,777
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Noch 1 Haus zum Verkauf. (Es gibt 13 Häuser in der Anlage). Komfortables Haus mit 3 Schlafzimmern, einem großen Wohnzimmer, einer Garage und einem Grundstück von 350 m2 Haus - 122 m2; Grundstück - 350 m2 Lieferung – Dezember 2024 Wohnkomplex Spring Park – Dies ist eine Kombination …
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Hüttendorf New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Hüttendorf New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Hüttendorf New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Hüttendorf New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Hüttendorf New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Hüttendorf New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Rabowice, Polen
von
$162,732
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Eine moderne, intime Entwicklung von 26 Häusern in einer ruhigen, grünen Gegend von Rabowice. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die Frieden und Privatsphäre schätzen, während Sie in der Nähe von Poznań bleiben.Jedes Haus ist mit Funktionalität und Komfort im Kopf und verfügt üb…
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Hütte Segmenty s garazhom i ogorodom
Hütte Segmenty s garazhom i ogorodom
Hütte Segmenty s garazhom i ogorodom
Hütte Segmenty s garazhom i ogorodom
Hütte Segmenty s garazhom i ogorodom
Hütte Segmenty s garazhom i ogorodom
Grodzisk Mazowiecki, Polen
von
$207,764
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Die Investition befindet sich in Grodzisk Mazowiecki. Besteht aus zwei Doppelhaushälften. Alle Häuser haben eine Nutzfläche von 109 m2, verfügen über eine eigene Garage und ein eigenes Grundstück.
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Clubhaus Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Clubhaus Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Clubhaus Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Clubhaus Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Clubhaus Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Clubhaus Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Warschau, Polen
von
$134,459
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 15
Wola ist ein modernes und selbstbewusstes Viertel von Warschau, voller Leben und Attraktionen. Die vorgeschlagene Investition zeichnet sich durch ihr ursprüngliches architektonisches Design in Form eines Kaskadenblocks aus. Der höhere Teil des Gebäudes, der charakteristische Turm, der ein S…
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
