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Häuser in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

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Herceg Novi
152
Lustica
63
Kumbor
38
Portonovi
27
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405 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Provodina, Montenegro
TOP TOP
Villa 5 zimmer
Provodina, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 530 m²
Etagenzahl 4
!!! Dies ist die einzige Auflistung für diese Immobilie, die direkt vom Eigentümer kommt !!!…
$907,532
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Villa in Lustica, Montenegro
TOP TOP
Villa
Lustica, Montenegro
Fläche 184 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$2,53M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$5,86M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 352 m²
Etagenzahl 2
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$4,85M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Fläche 185 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$3,05M
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Haus in Herceg Novi, Montenegro
Haus
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 400 m²
Bay View Village ist ein kleiner, luxuriöser Komplex am Hang in Zvinje, mit atemberaubendem,…
$1,36M
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Haus in Herceg Novi, Montenegro
Haus
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 232 m²
Schöne Gated Community von insgesamt elf Villen, bietet das ganze Jahr über Komfort und Serv…
$1,50M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Eine exklusive Villa mit Meerblick steht zum Verkauf und befindet sich in der zweiten Reihe …
$3,46M
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Villa in Herceg Novi, Montenegro
Villa
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Zum Verkauf steht ein authentisches Steinhaus von 107 m2, auf einem Grundstück von 305 m2 in…
$208,035
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Haus 2 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Exklusiver Komplex von 12 fabelhaften Villen zum Verkauf im malerischen Dorf Kumbor, nur ein…
$1,04M
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Haus 4 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Atemberaubende Seafront Stone Villa mit privatem Liegeplatz - Rose, Lustica Peninsula Living…
$2,08M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Eine exklusive Villa am Meer wird zum Verkauf angeboten und befindet sich in der ersten Reih…
$4,39M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Auf einer der exklusivsten Lagen an der montenegrinischen Küste, auf der Halbinsel Luštica, …
$5,54M
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Haus 4 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 260 m²
Haus zum Verkauf in Rose, Herceg Novi – 260 m2Ein charmantes Familienhaus steht zum Verkauf …
$1,82M
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Haus 2 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
In einer ruhigen Hügellage, nur 6 km von der Altstadt von Herceg Novi und der Adriaküste ent…
Preis auf Anfrage
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
AUSSCHLIESSLICHER VERKAUF – LUXURVILLA MIT PRIVATE BEACH, MIRIŠTE (LUŠTICA) In einer der a…
$4,39M
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Haus 4 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Moderne Villa mit einem Landschaftsgarten befindet sich im ruhigen Dorf Djenovici, umgeben v…
$1,50M
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Haus 3 Schlafzimmer in Bijela, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Bijela, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 162 m²
Haus zum Verkauf in Bijela, Herceg Novi – 162 m2Ein geräumiges Familienhaus steht zum Verkau…
$339,414
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Haus 7 Schlafzimmer in Denovici, Montenegro
Haus 7 Schlafzimmer
Denovici, Montenegro
Schlafräume 7
Fläche 280 m²
Villa zum Verkauf in Đenovići, Herceg Novi – 280 m2Eine geräumige Villa steht zum Verkauf in…
$1,03M
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Haus 2 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Das Haus ist auf zwei Ebenen verteilt, die jeweils aus einer Schlafzimmerwohnung bestehen. D…
$242,782
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Eine exklusive Villa mit Meerblick steht zum Verkauf und befindet sich in der zweiten Reihe …
$3,46M
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Haus in Herceg Novi, Montenegro
Haus
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 165 m²
Der Komplex besteht aus insgesamt 8 Villen mit drei Schlafzimmern im modernen Stil, von 165 …
$670,542
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Villa 8 zimmer in Lustica, Montenegro
Villa 8 zimmer
Lustica, Montenegro
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 558 m²
Stockwerk 2/2
Wir freuen uns, eine neue luxuriöse Villa auf der Halbinsel Lustica zu präsentieren, eine Oa…
$3,48M
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Haus 6 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Haus 6 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Immobilien zum Verkauf mit drei fertiggestellten Häusern in Herceg Novi, in der Siedlung Vrb…
$425,447
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Fläche 492 m²
Zu verkaufen sind zwei schöne Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 985 m2 im sonnigen Dorf…
Preis auf Anfrage
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Haus 5 Schlafzimmer in , Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 96 m²
Zum Verkauf – ein einzigartiges Anwesen am Wasser mit direktem Zugang zum Meer, befindet sic…
$581,312
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Haus 6 zimmer in Manastirska, Montenegro
Haus 6 zimmer
Manastirska, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
ZU VERKAUFEN — BEAUTIFUL HAUS MIT PANORAMISCHEN SEA VIEWTopla, Herceg NoviWICHTIGSTE AUSGABE…
$337,447
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Haus 11 Schlafzimmer in Igalo, Montenegro
Haus 11 Schlafzimmer
Igalo, Montenegro
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 440 m²
Stockwerk 3
Dieses geräumige und voll möblierte Haus stellt eine außergewöhnliche Gelegenheit zum Wohnen…
$871,967
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Villa in Herceg Novi, Montenegro
Villa
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 550 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla zum Verkauf in Herceg Novi an der Adriaküste. Ein idealer Ort, um zu bleiben und …
$2,32M
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Haus in Kumbor, Montenegro
Haus
Kumbor, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
D9-1158. Villa mit Panoramablick auf das MeerZu verkaufen ist eine zweistöckige Villa, die s…
$857,497
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Red Feniks Montenegro
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Herceg Novi

villen
cottages
duplexes

Immobilienangaben in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
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