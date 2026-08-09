Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Herceg Novi
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

;
Herceg Novi
77
Lustica
41
Kumbor
22
Portonovi
19
Zeig mehr
192 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Provodina, Montenegro
TOP TOP
Villa 5 zimmer
Provodina, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 530 m²
Etagenzahl 4
!!! Dies ist die einzige Auflistung für diese Immobilie, die direkt vom Eigentümer kommt !!!…
$907,532
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Villa in Lustica, Montenegro
TOP TOP
Villa
Lustica, Montenegro
Fläche 184 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$2,53M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$5,86M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
TekceTekce
Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 352 m²
Etagenzahl 2
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$4,85M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Fläche 185 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$3,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Eine exklusive Villa mit Meerblick steht zum Verkauf und befindet sich in der zweiten Reihe …
$3,46M
Eine Anfrage stellen
Villa in Herceg Novi, Montenegro
Villa
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Zum Verkauf steht ein authentisches Steinhaus von 107 m2, auf einem Grundstück von 305 m2 in…
$208,035
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Eine exklusive Villa am Meer wird zum Verkauf angeboten und befindet sich in der ersten Reih…
$4,39M
Eine Anfrage stellen
Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Auf einer der exklusivsten Lagen an der montenegrinischen Küste, auf der Halbinsel Luštica, …
$5,54M
Eine Anfrage stellen
Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
AUSSCHLIESSLICHER VERKAUF – LUXURVILLA MIT PRIVATE BEACH, MIRIŠTE (LUŠTICA) In einer der a…
$4,39M
Eine Anfrage stellen
Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Eine exklusive Villa mit Meerblick steht zum Verkauf und befindet sich in der zweiten Reihe …
$3,46M
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Lustica, Montenegro
Villa 8 zimmer
Lustica, Montenegro
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 558 m²
Stockwerk 2/2
Wir freuen uns, eine neue luxuriöse Villa auf der Halbinsel Lustica zu präsentieren, eine Oa…
$3,48M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Fläche 492 m²
Zu verkaufen sind zwei schöne Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 985 m2 im sonnigen Dorf…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Herceg Novi, Montenegro
Villa
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 550 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla zum Verkauf in Herceg Novi an der Adriaküste. Ein idealer Ort, um zu bleiben und …
$2,32M
Eine Anfrage stellen
Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Wir präsentieren Ihnen die prestigeträchtige Villa G-1C1-V1, die sich im Elite-Anwesen THE P…
$4,69M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kumbor, Montenegro
Villa
Kumbor, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 54 m²
Herceg Novi, Bezirk Kumbor. Neue Wohnanlage von sechs Häusern Der Käufer ist von der Staats…
$203,644
Eine Anfrage stellen
Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Wir präsentieren Ihnen die prestigeträchtige Villa G-1C1-V5, die sich in der Elitesiedlung T…
$4,85M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kumbor, Montenegro
Villa
Kumbor, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 54 m²
Herceg Novi, Bezirk Kumbor. Neue Wohnanlage von sechs Häusern Der Käufer ist von der Staats…
$188,516
Eine Anfrage stellen
Villa in Herceg Novi, Montenegro
Villa
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 611 m²
Etagenzahl 2
LAGEDiese Villa befindet sich in Herceg Novi, 7 km vom Stadtzentrum entfernt. Das Meer und d…
$8,14M
Eine Anfrage stellen
Villa in Herceg Novi, Montenegro
Villa
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Zu verkaufen ist ein gemütliches Eingeschoss-Haus im malerischen Herceg Novi, in der Region …
$314,375
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 4 zimmer in Ultramarine Street, Montenegro
Villa 4 zimmer
Ultramarine Street, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 287 m²
Etagenzahl 1
Geräumige Villa mit Jacuzzi auf dem Dach - Village Residences in der luxuriösen Anlage von P…
$3,14M
Eine Anfrage stellen
Villa in Herceg Novi, Montenegro
Villa
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Das schön restaurierte traditionelle Steinhaus, das 400 Jahre alt ist, liegt nur 40 Meter vo…
$472,139
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 4 zimmer in Kameno, Montenegro
Villa 4 zimmer
Kameno, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 338 m²
Stockwerk 2/2
Villa am Peaks Lustica Bay, Montenegros erster 18-Loch-Golfplatz, steht zum Verkauf.Diese Vi…
$4,04M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 417 m²
Etagenzahl 3
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$5,24M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Durici, Montenegro
Villa
Durici, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 375 m²
Moderne Villa im Dorf Kamenari. Villa Bereich: 118 m. 2 Landfläche: 375 m. 2 Anzahl der Zimm…
$337,468
Eine Anfrage stellen
Villa in Podi, Montenegro
Villa
Podi, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 232 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine Premium-Panoramavilla von 232 m2, in einem modernen Stil mit Elemente…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kumbor, Montenegro
Villa
Kumbor, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 104 m²
Herceg Novi, Bezirk Kumbor. Neue Wohnanlage von sechs Häusern Der Käufer ist von der Staats…
$203,644
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Kumbor, Montenegro
Villa 4 zimmer
Kumbor, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Stockwerk 2/2
Der verzierte Villakomplex oberhalb des Projekts Portonovi in Kumbor ist ein moderner und lu…
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Herceg Novi, Montenegro
Villa
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Eine -story Villa in einem Clubdorf Villa Square 240 qm: - Drei Schlafzimmer mit Badezimmer…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Lusticka, Montenegro
Villa
Lusticka, Montenegro
$1,12M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Immobilienangaben in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen