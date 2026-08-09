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Wohnimmobilien in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

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Herceg Novi
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Lustica
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Kumbor
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Portonovi
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1 174 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Provodina, Montenegro
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Villa 5 zimmer
Provodina, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 530 m²
Etagenzahl 4
!!! Dies ist die einzige Auflistung für diese Immobilie, die direkt vom Eigentümer kommt !!!…
$907,532
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 334 m²
Duplex Apartment Savina, Herceg NoviFläche: 334 m2 (211 m2 + 123 m2 Terrassen)Schlafzimmer: …
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa in Lustica, Montenegro
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Villa
Lustica, Montenegro
Fläche 184 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$2,53M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$5,86M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 352 m²
Etagenzahl 2
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$4,85M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Fläche 185 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$3,05M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Die Wohnung erstreckt sich über zwei Etagen (1. und 2.) und besteht aus einem Wohnzimmer mit…
$193,532
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kumbor, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kumbor, Montenegro
Schlafräume 1
Moderne Wohnanlage in Herceg Novi mit Blick auf die Bucht von Kotor Entdecken Sie eine neue…
$403,598
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Haus in Herceg Novi, Montenegro
Haus
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 400 m²
Bay View Village ist ein kleiner, luxuriöser Komplex am Hang in Zvinje, mit atemberaubendem,…
$1,36M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/5
Die 38 m2 große Wohnung befindet sich im Erdgeschoss eines Gebäudes unterhalb der Autobahn. …
$109,796
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung mit Garten in einer modernen Wohnanlage im Bau in Kumbor, in der Nähe vo…
$328,548
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Neu gebaute Wohnungen zum Verkauf in Bijela Der neue Komplex in Bijela mit großem Schwimmbad…
$200,585
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Haus in Herceg Novi, Montenegro
Haus
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 232 m²
Schöne Gated Community von insgesamt elf Villen, bietet das ganze Jahr über Komfort und Serv…
$1,50M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 17, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
17, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 3/3
Wohnung mit Panoramablick auf das Meer, nur 150 Meter vom Strand entfernt, mit einer Gesamtf…
$236,498
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 288 m²
In einer der attraktivsten Ecken der Küste Montenegros, in der prestigeträchtigen und ruhige…
$4,39M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Der Komplex RIVERSIDE besteht aus 67 Wohnungen, von 40 bis 116m2. Annehmlichkeiten im Komple…
$191,414
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Eine exklusive Villa mit Meerblick steht zum Verkauf und befindet sich in der zweiten Reihe …
$3,46M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Exklusive Zwei-Zimmer-Wohnung von 69 m2 Innenbereich mit einem privaten Garten von 29 m2 in …
$801,430
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Villa in Herceg Novi, Montenegro
Villa
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Zum Verkauf steht ein authentisches Steinhaus von 107 m2, auf einem Grundstück von 305 m2 in…
$208,035
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Wohnung 1 zimmer in Igalo, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Igalo, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Gelegenheit, eine luxuriöse, komplett renovierte Wohnung…
$439,321
MwSt.
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 291 m²
Zum Verkauf steht eine exklusive Villa in der zweiten Reihe vom Meer in einer der angesehens…
$3,47M
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Haus 2 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Exklusiver Komplex von 12 fabelhaften Villen zum Verkauf im malerischen Dorf Kumbor, nur ein…
$1,04M
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Haus 4 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Atemberaubende Seafront Stone Villa mit privatem Liegeplatz - Rose, Lustica Peninsula Living…
$2,08M
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Wohnung 3 zimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Herceg Novi, Montenegro
Zimmer 3
Fläche 131 m²
Stockwerk 2
Drei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Herceg Novi - 131 m2Eine geräumige Wohnung mit drei Schla…
$283,899
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Wohnung in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 48 m²
Eingebettet in Kumbor, Herceg Novi, nur 150 m vom Meer entfernt und in unmittelbarer Nähe zu…
$439,228
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Eine exklusive Villa am Meer wird zum Verkauf angeboten und befindet sich in der ersten Reih…
$4,39M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kumbor, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kumbor, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 49 m²
Moderne Wohnanlage in Herceg Novi mit Blick auf die Bucht von KotorWir präsentieren eine neu…
$404,513
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Auf einer der exklusivsten Lagen an der montenegrinischen Küste, auf der Halbinsel Luštica, …
$5,54M
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Haus 4 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 260 m²
Haus zum Verkauf in Rose, Herceg Novi – 260 m2Ein charmantes Familienhaus steht zum Verkauf …
$1,82M
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Haus 2 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
In einer ruhigen Hügellage, nur 6 km von der Altstadt von Herceg Novi und der Adriaküste ent…
Preis auf Anfrage
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Herceg Novi

wohnungen
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Immobilienangaben in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

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